Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити

22 червня 2022 року вшановується за церковним календарем пам'ять Святителя Кирила. В народі свято називається - Кирило Сонцеворот, Кирилів день. Також цей день особливий пам'ятною датою - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Що можна і не можна робити сьогодні, обряди, прикмети, іменинники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що треба зробити на Кирила, традиції

Раніше в народі казали, що на Кирила починалася літня спека. Адже з цього часу встановлювалася стабільно тепла погода.

Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому в цей день проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Наші пращури вірили, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мають загальнозміцнюючу для організму дію. З неї готували, чаї, настоянки і навіть мазі.

Аби привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.

22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.

Що не можна робити

Лихословити, бажати зла, погано думати про когось, сваритися, особливо з рідними.

Тяжко працювати фізично.

Вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.

Працювати з рослинами. Всілякі посадки й пересадки в цей день несприятливі.

Дитині не можна показувати її відображення в дзеркалі.

Народні прикмети на 22 червня

Якщо весь день буде йти дощ - буде багато грибів.

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.

Туман вранці стелиться по воді - до сонячної погоди.

День спекотний - такою погода буде довго.

Зранку йде дощ - до поганого врожаю.

Ворони часто кричать - до дощу.

Ластівки низько літають - до дощової погоди.

Іменини 22 червня відзначають:

Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.