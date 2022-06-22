Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити
22 червня 2022 року вшановується за церковним календарем пам'ять Святителя Кирила. В народі свято називається - Кирило Сонцеворот, Кирилів день. Також цей день особливий пам'ятною датою - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
Що можна і не можна робити сьогодні, обряди, прикмети, іменинники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що треба зробити на Кирила, традиції
Раніше в народі казали, що на Кирила починалася літня спека. Адже з цього часу встановлювалася стабільно тепла погода.
Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому в цей день проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.
Наші пращури вірили, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мають загальнозміцнюючу для організму дію. З неї готували, чаї, настоянки і навіть мазі.
Аби привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.
22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.
Що не можна робити
- Лихословити, бажати зла, погано думати про когось, сваритися, особливо з рідними.
- Тяжко працювати фізично.
- Вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.
- Працювати з рослинами. Всілякі посадки й пересадки в цей день несприятливі.
- Дитині не можна показувати її відображення в дзеркалі.
Народні прикмети на 22 червня
- Якщо весь день буде йти дощ - буде багато грибів.
- Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
- Туман вранці стелиться по воді - до сонячної погоди.
- День спекотний - такою погода буде довго.
- Зранку йде дощ - до поганого врожаю.
- Ворони часто кричать - до дощу.
- Ластівки низько літають - до дощової погоди.
Іменини 22 червня відзначають:
Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
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