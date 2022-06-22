ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 06:00
Свято 22 червня: чому цей день особливий, і що категорично не можна робити Фото: яке свято 22 червня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

22 червня 2022 року вшановується за церковним календарем пам'ять Святителя Кирила. В народі свято називається - Кирило Сонцеворот, Кирилів день. Також цей день особливий пам'ятною датою - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

Що можна і не можна робити сьогодні, обряди, прикмети, іменинники - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що треба зробити на Кирила, традиції

Раніше в народі казали, що на Кирила починалася літня спека. Адже з цього часу встановлювалася стабільно тепла погода.

Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому в цей день проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Наші пращури вірили, що особливу цілющу властивість на Кирила набувала суниця. Ягоди, листя, квітки і коріння рослини мають загальнозміцнюючу для організму дію. З неї готували, чаї, настоянки і навіть мазі.

Аби привернути удачу, слід носити сонячний одяг, бути в гарному настрої, мислити позитивно і загадувати бажання. День можна провести на природі, оскільки земля має особливу енергетику на Кирила.

22 червня можна позбутися поганих звичок, негативу, спланувати своє майбутнє і загадати бажання.

Що не можна робити

  • Лихословити, бажати зла, погано думати про когось, сваритися, особливо з рідними.
  • Тяжко працювати фізично.
  • Вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.
  • Працювати з рослинами. Всілякі посадки й пересадки в цей день несприятливі.
  • Дитині не можна показувати її відображення в дзеркалі.

Народні прикмети на 22 червня

  • Якщо весь день буде йти дощ - буде багато грибів.
  • Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.
  • Туман вранці стелиться по воді - до сонячної погоди.
  • День спекотний - такою погода буде довго.
  • Зранку йде дощ - до поганого врожаю.
  • Ворони часто кричать - до дощу.
  • Ластівки низько літають - до дощової погоди.

Іменини 22 червня відзначають:

Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

    Раніше ми писали, коли найкраще ловити карася в цей період.

    Також з'явився календар свят і вихідних на липень. Стало відомо, чи будуть українці відпочивати додатково.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Свята в Україні
    LITE
    Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
    Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!