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Свято 21 вересня: що категорично не можна робити, як провести Різдво Богородиці

Автор: Анна Кисельова

21 вересня святкується Різдво Пресвятої Богородиці

21 вересня святкується одне з 12 найважливіших свят після Великодня. У цей день православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці. Також у цей день відзначається Міжнародний день миру, в народі 21 вересня зустрічали осінь. Для жінок сьогодні діють особливі правила. Що категорично заборонено робити, а що навпаки потрібно – читайте в нашій статті.

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Що заборонено робити у Різдво Пресвятої Богородиці

В цей день слід постаратися дотримуватися певних обмежень. Наприклад, не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Всі, хто вас про щось просить – повинні отримати бажане. Вживати алкоголь у цей день церква не дозволяє, також заборонені пишні свята і великі роботи – фізичною працею в цей день краще не займатися. Помисли в Різдво Богородиці повинні бути чистими.

Що можна робити 21 вересня

Традиції цього дня в християнстві:

  • Прийнято в цей день проводити богослужіння на піднесеному тоні, як на Різдво Христове, або ж Великдень.
  • Вважається, що в цей день людина має просити Богородицю про найпотаємніше, і вона допоможе їй. Особливо актуально в цей день молитися бездітним парам про народження дитини.

Традиції 21 вересня в народі:

  • Раніше в цей день було заведено ходити в гості. При цьому щедро пригощали гостей, адже люди вірили - чим більше страв на столі, тим краще буде наступний урожай.
  • Було заведено обливати на порозі дітей водою, щоб здоров'я у них було краще.
  • Для дівчат у цей день існує особлива прикмета на заміжжя - якщо до сходу сонця вона вмиється, то в цьому році її посватають.
  • Також існує окрема прикмета для жінок - згідно з віруваннями, чим раніше в цей день вона вмиється, тим довше збереже молодість і красу.
  • Годилося зустрічати матінку-осінь вівсяним хлібом – в цей день він повинен був бути у всіх на столі.
  • В селі в цей день потрібно прибирати на зберігання цибулю і заносити під дах вулики з бджолами на зиму.

Прикмети цього дня

  • Яка погода у цей день, така й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.
  • Чим більше лушпиння на цибулі, тим холодніша зима буде.
  • Червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
  • З ранку іній на траві – до негоди.
  • З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, яка сильна молитва на Різдво Богородиці виконає найзаповітніші бажання.

Раніше ми писали про те, що з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.

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