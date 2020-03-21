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Свято 21 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    21.03.2020 - 06:31
Свято 21 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети
Свято 21 березня (Колаж РБК-Україна)

Цей день народ також називав Вербоносицею

Яке сьогодні свято. 21 березня 2020 року всі відзначають день весняного рівнодення, також його називають — весняний сонцеворот. В чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 21 березня - в матеріалі Styler.

Цей день вважають справжнім початком весняного періоду. Кажуть, що в цей час жайворонки повертаються додому. Цей день присвячується вербі, наші предки вірили, що її гілки можуть вигнати з оселі тяжкість. Здавна вербою хлестали тіло для легкості. Коли голова болить, то гілку верби розминали, клали під хустку на голову, і головний біль відступав.

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Цей день народ також називав Вербоносицею. Кажуть, що якщо наламати гілок верби з пухнастими "котиками" і принести їх в будинок, а потім поставити на видному місці, то це принесе удачу. Також наші предки вірили, що верба в будинку 21 березня приносить здоров'я і щастя. Вербні гілки володіють магічною силою, вони здатні очистити будинок від усяких бід і прогнати сварки.

Головні прикмети цього дня:

  • Жайворонки прилетіли - буде тепло весною.
  • Якщо сьогодні тіло злегка похлестати вербними гілочками, то всі хвороби підуть.
  • Верба в будинку проганяє все погане, а хороше закликає.
  • Не можна самому садити вербу - це до смерті і нещасть.
  • Прикмети на 21 березня кажуть, що якщо сьогодні ти побачиш свою кохану людину, то, значить, ваша любов буде щасливою та міцною.
  • Сьогодні краще не будувати плани і не починати нові справи, а то можуть не здійснитися.

не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.
  • Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти — це може зруйнувати стосунки.
  • У цей день забороняється сумувати - інакше весь рік буде в тузі.

Имениники цього дня: Афанасій, Дементій, Лазар.

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