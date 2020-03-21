ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 21 марта: что нельзя делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    21.03.2020 - 06:31
Праздник 21 марта: что нельзя делать сегодня, все приметы
Праздник 21 марта (Коллаж РБК-Украина)

Этот день народ также называл Вербоносицей

Какой сегодня праздник. 21 марта 2020 года все отмечают день весеннего равноденствия, также его называют — весенний солнцеворот. В чем особенность сегодняшнего дня, что можно и что нельзя делать, народные приметы 21 марта - в материале Styler.

Этот день считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой. Этот день посвящается вербе, наши предки верили, что ее ветки могут изгнать из жилища тяжесть. Издревле вербой хлестали тело для легкости. Когда голова болит, то ветку вербы разминали, клали под платок, на голову, и головная боль отступала.

Выходные в апреле 2020: сколько будем дополнительно отдыхать

Этот день народ также называл Вербоносицей. Говорят, что если наломать веток вербы с пушистыми "котиками" и принести их в дом, а затем поставить на видном месте, то это принесет удачу. Также наши предки верили, что верба в доме 21 марта приносит здоровье и счастье. Вербные ветки обладают магической силой, они способны очистить дом от всяких бед и прогнать ссоры.

Главные приметы этого дня:

  • Жаворонки прилетели - будет тепло весной.
  • Если сегодня тело слегка похлестать вербными веточками, то все болезни уйдут.
  • Верба в доме прогоняет все плохое, а хорошее призывает.
  • Нельзя самому вербу сажать - это к смерти и несчастьям.
  • Приметы на 21 марта говорят, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то, значит, ваша любовь будет счастливой и крепкой.
  • Сегодня лучше не строить планы и не начинать новые дела, а то могут не осуществиться.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе.
  • Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты — это может разрушить отношения.
  • В этот день запрещается грустить - иначе весь год будет в тоске.

Именинники этого дня: Афанасий, Дементий, Лазарь.

Пасха 2020: когда праздновать и сколько будут отдыхать украинцы
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь