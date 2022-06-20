Яке свято 20 червня, що заборонено робити і кого привітати з днем ангела

Що треба робити сьогодні, традиції

Наші пращури саме з дня Федота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися - до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду.

Від 20 червня аже до Іллі 2 серпня можна було спокійно проводити час на березі річок та озер.

Згідно з народними повір'ями і церковними канонами, в цю дату можна працювати, головне - не перепрацьовувати.

Оскільки починається Петров пост, віряни обов'язково повинні відвідати церкву і прочитати молитви святим Петру і Павлу.

Що сьогодні не можна робити

Через початок посту не можна влаштовувати гучні застілля, а також треба відмовитися від їжі тваринного походження (виняток становить риба та морепродукти). При цьому заборонено і сумувати.

Заборонено ворожити, проводити будь-які ритуали.

Не можна давати гроші в борг, адже є ризик, що їх не повернуть.

У цей день краще не зізнаватися у коханні, ви можете отримати відмову.

Не можна сьогодні розповідати про свої плани, інакше задумане не збудеться.

Заборонено одягати в цей день срібні прикраси - вони крастимуть енергію.

Початок Петрового (Петрівського) посту

Піст традиційно починається у другий понеділок після Трійці. Кожен рік ця дата припадає на різні числа, тому що пов'язана з Великоднем. Триватиме він до 11 липня (до свята Петра й Павла, що відзначається 12 липня).

У ці дні віряни обмежують себе не тільки в їжі, але також стараються очистити свій розум від злості, заздрості, жадібності та інших негативних думок.

Особливістю Петрівського посту є те, що в усі дні, крім середи та п’ятниці, можна їсти рибу, адже батько Петра був рибалкою.

Прикмети 20 червня:

теплий день сьогодні - урожай жита буде хорошим, дощ - колос погано наливатиметься;

вночі не випала роса - до дощової погоди;

у веселці переважає червоний колір - до вітру;

голуби в ясну погоду укриття шукають - до опадів;

якщо грім голосно гримить - до затяжної негоди. Якщо ж він з місця на місце переходить, буде холод і град.

У цей день багато іменинників

20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.