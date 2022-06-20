Яке свято 20 червня, що заборонено робити і кого привітати з днем ангела

20 червня 2022 року вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського. В народі цей день називають Федот, Федота, і має він багато традицій та заборон. Крім того сьогодні починається Петрівcький пост, який триватиме до 11 липня.
Що можна і не можна робити сьогодні, важливі традиції та заборони - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Наші пращури саме з дня Федота, 20 червня, нарешті, починали ходити на водойми і купатися - до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду.
Від 20 червня аже до Іллі 2 серпня можна було спокійно проводити час на березі річок та озер.
Згідно з народними повір'ями і церковними канонами, в цю дату можна працювати, головне - не перепрацьовувати.
Оскільки починається Петров пост, віряни обов'язково повинні відвідати церкву і прочитати молитви святим Петру і Павлу.
Через початок посту не можна влаштовувати гучні застілля, а також треба відмовитися від їжі тваринного походження (виняток становить риба та морепродукти). При цьому заборонено і сумувати.
Піст традиційно починається у другий понеділок після Трійці. Кожен рік ця дата припадає на різні числа, тому що пов'язана з Великоднем. Триватиме він до 11 липня (до свята Петра й Павла, що відзначається 12 липня).
У ці дні віряни обмежують себе не тільки в їжі, але також стараються очистити свій розум від злості, заздрості, жадібності та інших негативних думок.
Особливістю Петрівського посту є те, що в усі дні, крім середи та п’ятниці, можна їсти рибу, адже батько Петра був рибалкою.
20 червня день ангела відзначають: Афанасій, Анна, Олександр, Валерія, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Григорій, Давид, Зінаїда, Іван, Лев, Максим, Марія, Михайло, Павло, Петро, Степан, Тарас, Федір, Федот, Лукіна, Сусанна, Клавдій.
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