Свято 20 липня: що категорично заборонено робити на Хому і Акакія

На цей день випадає відразу два православні свята
Яке сьогодні свято. 20 липня 2020 року святкується одночасно два православні свята – вшановується пам'ять Фоми Малеїна і преподобного Акакія Синайського. До преподобного Фоми віруючі звертаються з молитвами про допомогу в боротьбі з хворобами. До Акакія звертаються за прощенням найстрашніших гріхів. У народі цей день має свої традиції та заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.
Народні прикмети на 20 липня
У народі 20 липня відзначають День Авдотьї Сеногнойки - у пам'ять преподобної Євфросинії. На полях у цей день починалася жнива, а перший сніп освячували в церкві. Головна прикмета дня: якщо на Авдотью йде дощ, буде мокро ще кілька тижнів.
Що заборонено робити у цей день
Що можна робити сьогодні
Наші предки в цей день обкурювали свої будинки дубовим листям, щоб захистити оселю від нечисті та від вогню. До речі, якщо сьогодні посидіти під дубом, що можна запастися здоров'ям і сил на весь рік. Ще сьогодні вели заготівлю дубових віників для лазні.
У цей день можна починати висаджувати суницю і повторно сіяти редис – вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.
Нагадаємо, раніше ми публікували жіночий гороскоп на період з 20 по 26 липня.
Раніше ми писали, що в Україні у цьому році не буде походів на річницю Хрещення Русі.