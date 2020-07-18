Подбайте про своє здоров'я: жіночий гороскоп з 20 по 26 липня

Гороскоп на липень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок в найближчий тиждень, з 20 по 26 липня

Гороскоп на другу половину липня свідчить про те, що представниці зодіакального сузір'я отримають цікаві зустрічі та насичені дні. Особливу увагу варто приділити своєму здоров'ю, оскільки насичений темп може серйозно підірвати сили та позбавити енергії.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 20 по 26 липня і повідомили, кого чекає удача. Про це пише видання Vsrprozvezd.

Овен

Представницям цього знаку варто згадати, що людина не машина і потрібно давати організму відпочинок. Є великий ризик отримати травму або загостряться хронічні захворювання. Потрібно максимально знизити навантаження, але без шкоди для роботи. Інакше плани стануть неможливі. Тиждень буде клопітким.

Телець

Найближчі дні у Тельців стануть дуже вдалими для спілкування з колегами й в організаціях. Успіх зірки обіцяють у всіх питаннях, і це хороший час, щоб почати планування на майбутнє. З людьми, яких ви знаєте недостатньо добре, не варто запускати спільні проєкти. У фінансах теж буде все добре, можливий виграш або подарунок, а близькі люди допоможуть досягти успіху.

Близнюки

Домашні клопоти вас поглинуть на цьому тижні й з'явиться багато завдань, на які ви раніше не звертали увагу. Для того щоб уникнути проблем, варто ретельно розпланувати свій бюджет. Досвід і поради друзів вам зараз будуть дуже корисні. Тиждень буде сприятливим для великих покупок. Від допомоги близьких людей відмовлятися не варто.

Рак

Для Раків настає ідеальний час для нових знайомств, спілкування з людьми та розв'язання дрібних проблем. Особистий потенціал, сексуальність і чарівність почнуть рости. У бізнесі очікується поява заможної людини, яка надасть фінансову підтримку. Нові знайомства стануть дуже корисними в найближчому майбутньому.

Лев

Тиждень стане дуже вдалим для тих, хто займається комерційною діяльністю і планує укласти важливий договір. Жінкам варто бути дуже обережними при спілкуванні з іншими людьми, через те, що їм можуть дати непотрібну або навіть погану пораду. На вихідних варто приділити увагу літнім родичам і дітям.

Діва

Ідеальний час для складання довгострокових планів, бо всі цілі, поставлені в цей період, будуть мати велике значення в майбутньому. Якщо у вас є бажання змінити роботу або змінити своє фінансове становище, то варто зафіксувати це у своїх думках. Всі рішення, які потрібно буде приймати найближчими днями, потрібно приймати самостійно і не спиратися на думку інших людей. Є ймовірність початку службового роману.

Терези

Удача буде на вашому боці та можна використовувати її для здійснення своїх планів. Вдалими стануть походи по магазинах і зміна іміджу, а от від відвідування стоматолога краще відмовитися і перенести візит на пізніший час. Найближчими днями варто звернути увагу на тих, кому потрібна допомога, благодійність вам повернеться сторицею. Вдалими будуть знайомства і зустрічі з новими людьми.

Скорпіон

Прислухайтеся до інтуїції перед тим, як реалізовувати свої плани. Не відмовляйтеся від знайомств і спілкування, вам ці люди можуть стати в пригоді в майбутньому. Постарайтеся найближчими днями не конфліктувати з другою половинкою і не з'ясовувати стосунки, це призведе до затяжної сварки. Найвірніше – робити те, що подобається обом і не забувати про бажання іншої людини.

Стрілець

Увага з боку протилежної статі найближчими днями зросте в рази, зірки обіцяють цікаві та романтичні зустрічі. Не варто в цей період залишатися наодинці зі своїми думками, постарайтеся працювати з однодумцями, більше спілкуватися з друзями. Будьте обережні, можлива конфліктна ситуація та сварка, проявіть терпіння і ввічливість.

Козоріг

Фінанси в Козерогів вийдуть на перший план цього тижня. Зірки обіцяють поліпшення цієї сфери життя або вчинення корисної покупки. Є ймовірність налагодити своє особисте життя і навіть зустріти надійного партнера. Не варто тільки ставитися до партнера по-діловому. На вечірках варто бути обережніше з алкоголем.

Водолій

Життєвий потенціал Водоліїв підніметься, а разом з ним сексуальність, креативність і дар переконання. Настає ідеальний період для прогулянок на свіжому повітрі та заняття спортом. Можливі несподівані гості, які перетворять звичайний вечір в справжнє свято. Фінансову удачу принесе стара, давно забута купівля.

Риби

Зірки обіцяють удачу і везіння в бізнесі, в спілкуванні з сім'єю і з друзями. Вас чекають приємні сюрпризи та нові цікаві знайомства. Тиждень також стане хорошим для покупок, лікування, консультацій у лікарів. Можуть бути важливі зміни в особистому житті. Не варто турбуватися про те, що відбувається, оскільки в результаті все зміниться на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головних щасливчиків у липні 2020 року.