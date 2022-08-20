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Свято 20 серпня: що не можна робити, аби не накликати біду

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Субота 20 серпня 2022 06:00
Свято 20 серпня: що не можна робити, аби не накликати біду Фото: Свято 20 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

20 серпня 2022 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена і мучеників Марина та Астерія. В народі свято називають Марина, Пімен, Марина-Пімена, а головні традиції дня пов'язані з малиною.

Що можна, не можна робити в цей день, у кого день ангела, традиції та прикмети - читайте нижче в матеріалі Styler.

Іменини відзначають власники таких імен:

Астерій, Феодосій, Дементій, Петро, Митрофан, Михайло, Потамія, Дмитро, Олександр, Василь, Олексій, Марина, Афанасій та Антоній.​

Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Традиції цього дня

Вважається, що 20 серпня треба пригощати хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами.

Цей день у наших предків проходив в працях і турботах. З самого ранку пекли смачні пироги з малиною, адже вірили, що в цей день ягода має особливі цілющі властивості. З малини робили смачні заготівлі на зиму. Її листя засушували і заварювали як чай.

А ще люди вірили, що після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.

Також в цей день починали заготівлю лікарських трав.

Прикмети на Марина-Пімена

  • Птахи літають дуже низько, то до негоди.
  • Сонячна та ясна погода - осінь буде теплою.
  • Якщо лелеки вже відлітають, то осінь буде дуже холодною.
  • Якщо вода в річці піниться, то скоро почнеться дощ.
  • При сході сонця зоря забарвилася в червоний колір - до дощу.
  • Ранковий туман розсіюється швидко - до гарної погоди.
  • Мало хмар - буде прохолодно.
  • Місяць червоний - чекай сильного вітру.

Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.

Що не можна робити 20 серпня

Пізно ввечері краще на вулиці не гуляти, а також виходити з дому до світанку - можна надовго захворіти.

Брати та давати у борг, а також приймати швидкі рішення - це до невдач.

Сваритись, кричати, лаятись та ображати інших.

Вживати спиртне в цей день забороняється.

Раніше ми писали, коли будемо святкувати Горіховий Спас, і що треба зробити до цього дня.

Також повідомлялося про свята, які нас чекають у вересні 2022.

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