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Свято 2 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    02.05.2020 - 05:53
Свято 2 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
Свято 2 травня (колаж РБК-Україна)

У цей день православна церква згадує Івана-воїна, який карав злодіїв

Яке сьогодні свято. 2 травня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять Іоанна-воїна, який служив Богові, але карав по справедливості злодіїв і лиходіїв. Віруючі йому моляться про захист близьких людей.

Оскільки Іван-воїн вважався захисником скривджених і скорботних, в цей день було заборонено ображати кого-небудь, особливо тих, хто був не в змозі відповісти.

2 травня існувала традиція виносити в поле полотна і просити весну за гарний врожай. Часто саме 2 травня траплялися перші травневі грози. Була поширена традиція 2 травня випікати пироги з начинкою - це обіцяло багатий урожай.

Іменинники – Антонін, Георгій (Юрій, Єгор, Іван, Никифор, Пафнутій, Христофор.

Головні прикмети 2 травня:

  • Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.
  • Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
  • Хмари швидко біжать по небу 2 травня – дощу найближчими днями не буде.
  • Дикі качки в'ють гнізда недалеко від води – чекайте посухи. Навпаки, якщо гніздяться качки трохи далі від водойм, то це прикмета до того, що літні дні будуть дощовими.
  • Якщо ввечері цього дня золотиста зоря – до хорошої погоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Сьогодні можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.
  • У цей день категорично заборонені сварки в родині.
  • Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

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