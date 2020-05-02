Свято 2 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

У цей день православна церква згадує Івана-воїна, який карав злодіїв
Яке сьогодні свято. 2 травня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять Іоанна-воїна, який служив Богові, але карав по справедливості злодіїв і лиходіїв. Віруючі йому моляться про захист близьких людей.
Оскільки Іван-воїн вважався захисником скривджених і скорботних, в цей день було заборонено ображати кого-небудь, особливо тих, хто був не в змозі відповісти.
2 травня існувала традиція виносити в поле полотна і просити весну за гарний врожай. Часто саме 2 травня траплялися перші травневі грози. Була поширена традиція 2 травня випікати пироги з начинкою - це обіцяло багатий урожай.
Іменинники – Антонін, Георгій (Юрій, Єгор, Іван, Никифор, Пафнутій, Христофор.
Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордна кількість вихідних.