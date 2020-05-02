Праздник 2 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В этот день православная церковь вспоминает Иоанна-воина, который наказывал воров
Какой сегодня праздник. 2 мая 2020 года все православные христиане чтят память Иоанна-воина, который служил Богу, но наказывал по справедливости воров и злодеев. Верующие ему молятся о защите близких людей.
Поскольку Иван-воин считался заступником обиженных и скорбящих, в этот день было запрещено обижать кого-либо, особенно тех, кто был не в состоянии ответить.
2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы. Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинкой - это сулило богатый урожай.
Именинники – Антонин, Георгий (Юрий, Егор), Иван, Никифор, Пафнутий, Христофор.
Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.