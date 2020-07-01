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Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 07:29
Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів
Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найбільш спекотному місяці року буде 23 робочих дні

У липні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 23 робочих і 8 вихідних днів. У липні не буде жодного офіційного святкового дня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Таким чином, у липні буде максимальна кількість робочих днів для одного місяця.

Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів

Незважаючи на відсутність офіційних вихідних, у липні будуть відзначатися такі свята:

  • 2 липня - День працівника податкової служби України
  • 12 липня - День рибалки
  • 16 липня - День бухгалтера
  • 26 липня - День працівників торгівлі
  • 28 липня - День хрещення Київської Русі-України
  • 30 липня - 3 серпня - Курбан-байрам

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

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Автор: Олександр Білоус

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