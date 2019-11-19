Свято 19 листопада: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 19 листопада християни вшановують пам'ять святителя Павла Сповідника, архієпископа константинопольського, який жив у IV столітті. В народі свято отримало назву Павло Льодостав, адже у цей день починала замерзати вода в озерах та річках.

Після обрання архієпископом у 337 році Павло зіткнувся з численними гоніннями через нападки прихильників аріанства, кілька разів був вигнаний з Константинополя, жив у Римі, був у Сирії та Вірменії, де прийняв мученицьку смерть. У місті Кукуз в 350 році під час божественної літургії в храм увірвалися аріяни, схопили Павла й шість діб морили його голодом, а потім задушили його ж святительським омофором.

19 листопада християни вшановують Павла Сповідника (Зображення: Константинополь, 985 рік, мініатюра Мінологія Василя II, Ватиканська бібліотека, Рим / Фото з відкритих джерел)

Наші пращури в день Павла Сповідника вірили, що можна закликати удачу та достаток, якщо дотримуватися певних правил.

Вважалося, що якщо цей день провести з родиною, то весь рік не буде сварок і суперечок між рідними.

Обіцянку, дану на Павла Сповідника, обов'язково потрібно було втілити в життя і виконати в цей день, тоді можна заручитися великою удачею.

Якщо виникала необхідність вирушити в дорогу, по можливості мандри переносили на іншу дату, бо для подорожніх 19 листопада вважали нещасливим днем.

Ще одне правило стосувалося боргів - якщо не розплатитися до закінчення дня Павла Сповідника, то можна весь рік мати проблеми з грошима та винести достаток з хати.

Головні прикмети в день Павла Сповідника: