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Свято 19 березня: що потрібно обов'язково зробити, головні заборони і іменинники

Автор: Styler

19 лютого за православною традицією вшановують пам'ять преподобного Вуколи Смирнського.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Святого називають першим єпископом, який служив у Малій Азії, де він проповідував християнство.

Що потрібно зробити 19 лютого

За старих часів це свято називали Вукол-телятник. Багато прикмет і обрядів цього дня пов'язували з родючістю, а саме з благополучним приплодом корови, яка раніше була головною годувальницею сім'ї. Звідси відбувається ще один обряд - в цей день можна було заговорити чоловіка від чоловічого безсилля.

Вважалося також, що якщо самотня людина в цей день помолиться, вона незабаром може знайти свою другу половинку.

На Вуколи рекомендується робити генеральне прибирання в будинку і у дворі. Слід винести і сміття, вимити підлогу і вікна, полагодити те, що відкладали вже давно.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 19 лютого холодно - березень буде теплим.
  • Вдарять морози - обіцяють бурхливу весну, сухе і спекотне літо.
  • Чим холодніше на Вуколу, тим тепліше буде перший місяць весни.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна сваритися, а якщо ви живете не в ладу з сусідами, 19 лютого - відмінний день для примирення.

Рекомендується також в цей день носити на собі оберіг, через те, що в цей день дуже легко отримати пристріт.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Юліан. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно.

Також розповідали про те, коли в лютому настане повний місяць і чого варто побоюватися.

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