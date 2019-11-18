Свято 18 листопада: всі прикмети, що сьогодні не можна робити

Яке сьогодні свято. 18 листопада православні вшановують пам'ять мучеників і подвижників Галактіона та Єпистими, які жили в III столітті в місті Емесі Фінікійському (територія сучасного Лівану) та прийняли катування і страту за віру в Ісуса Христа. Віруючі звертаються у молитвах до преподобномучеників для допомоги в боротьбі зі спокусами блуду.

Як свідчать біблійні перекази, батьки Галактіона Клитофон і Левкиппія раніше були язичниками, але прийняли християнство після зустрічі зі старцем Онуфрієм. Так, матері Галактіона уві сні явився Спаситель і обіцяв звільнити її від безпліддя, а син мав стати великим поборником Віри. Юнак отримав блискучу освіту і в 24 -річному віці заручився з поганською дівчиною Єпистимою, яка невдовзі прийняла святе Хрещення.

Закохані вирішили не одружуватися, а присвятити себе Богові та вирушили в монастир біля гори Синай. Через деякий час гонителі християн схопили Галактіона, і йому погрожували жорстокими муками. Єпистима добровільно приєдналася до коханого і розділила з ним мученицьку смерть через четвертування - в 250 році.

Святі мученики Галактіон та Єпистима (Зображення: фрагмент ікони "Мінея на листопад", початок XVII століття / Фото з відкритих джерел)

Також 18 листопада православні вшановують пам'ять святого архієпископа Іони, який займався облаштуванням та організацією притулків для сиріт та знедолених. Також він вважався великим чудотворцем, і навіть після смерті в XV столітті мощі зберегли дивовижну силу - до них приходили за зціленням і щоби прогнати невдачі.

Традиції та повір'я, що можна і не можна робити:

У народі вважалося, що в день Іони можна прикликати свою другу половинку блииже до серця. 18 листопада дівчата розкидали монетки у дворі, щоб прийшов наречений, а також просили святого про швидку зустріч із добрим хлопцем і багате весілля.

Робота по дому і прибирання обіцяли удачу, а похід у лазню - здоров'я на весь рік.

На Іону вірили, що прийняття важливих рішень у цей день не принесе бажаного результату.

Також день вважали невдалим для покупок, договорів та позики - трата грошей 18 листопада не обіцяла добра і могла обернутися значними втратами.

Заборонялося піднімати з землі чужій віник - таку знахідку обходили десятою дорогою, бо на ньому міг бути пристріт.

Головні прикмети в день святого Іони: