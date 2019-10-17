Свято 17 жовтня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 17 жовтня православні вшановують пам'ять Єрофея (Ієрофея), який є першим Афінським єпископом і учнем апостола Павла. Єрофей - член ради старійшин Ареопагу. Його обернув в християнство апостол Павло. Після цього він став першим Афінським єпископом.

Народні прикмети на 17 жовтня

Після Єрофея лісовики перестають ходити по лісі і з'являються тільки навесні. Але в цей день вони буянять, ламають дерева, розривають землю, заганяють звірів в нори.

На Єрофея зазвичай випадає перший сніг. Завжди вважалося, що після свята завжди приходить холод.

Звичайно, люди в селах з літа настоювали горілку на лугових травах і першу пробу знімали з приходом перших холодів. Саме тому горілку іноді називали ерофеєчем.

17 жовтня (фото: РБК-Україна)

Міжнародний день боротьби з бідністю

День боротьби з бідністю почали відзначати з 1987 року. Тоді в Парижі на площі Трокадеро був встановлений камінь-пам'ятник в пам'ять про людей, які загинули від злиднів.

Такий день пам'яті придумав рух "Четвертий світ", який займається організацією різних акцій з метою привернення уваги до проблеми бідності в усьому світі.

Іменини 17 жовтня

Василь, Вероніка, Володимир, Павло, Дмитро, Михайло, Микола, Петро, Степан, Тихон, Яків.