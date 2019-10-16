Свято 16 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день

В цей день радять дуже сильно берегтися від зглазу
Яке сьогодні свято. 16 жовтня православні вшановують пам'ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Преподобний Діонісій, затворник Печерський, на прізвисько Щепа, мав сан пресвітера. У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив з кадінням мощі святих угодників в Антонієвої печери. Коли преподобний вигукнув: "Святі отці і братіє! Христос воскрес!", як грім, пролунала відповідь від святих мощей: "Воістину воскрес!" З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох праць відійшов до Господа.
В цей день радять берегтися від зглазу, побоюватися шабашу нечистої сили. З цього дня ходять по землі осінні лихоманки, хитаються по білому світу, мучаться самі і людей мучать. Варто берегтися від хвороб, інакше вони можуть перерости в хронічні.
Проти зглазу і будь-якого іншого наговору наші предки використовували цибулю, часник, редьку і сіль.
Говорили, що сіль і редька виїдають всі злі слова, написані на папері, а запах часнику і цибулі лякає нечисту силу.
До речі, людині, яка народилася 16 жовтня, дано знання трав і мистецтво цілительства. В якості талісмана їй слід носити гранат.