ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені назвали найбільш корисний вид спорту: і це не біг

STYLERЖиття    14.06.2020 - 22:02
Вчені назвали найбільш корисний вид спорту: і це не біг
Вчені називали найкорисніший вид спорту (Фото: pixabay.com)

Для організму людини важлива не тільки фізична навантаження

Заняття спортом позитивно позначається на фізичній формі людини, а також на його стані здоров'я. Користь приносить будь-який спорт, від пробіжок до регулярних занять в тренажерному залі. Проте вчені виділили окремо ті заняття спортом, які вважають найбільш корисними для організму.

Як розповіли співробітники Університету Джорджії, для людини дуже важливе не тільки фізичне навантаження, але і розумова діяльність. Тому, на думку фахівців, найбільш корисними видами спорту є ті, де є когнітивний компонент. Про це повідомляє Lenta.ua.

Вчені відзначили, що найбільшу користь для організму і фізичного стану людини приносять танці, біг з перешкодами, катання на гірських велосипедах. Крім того, в список вчених увійшло жонглювання, оскільки воно поєднує в собі спортивний компонент і жанр циркового мистецтва.

Як пояснюють фахівці, під час таких занять організм людини стикається зі складним процесом. Мозок людини змушений обробляти більше інформації та при цьому він отримує ще й фізичне навантаження і тренує м'язи.

Для підтримки фізичної форми людині необхідно займатися спортом не менше двох-трьох раз в тиждень і при цьому бажано додати в процес обов'язковий розумовий фактор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, які вправи знижують ризик розвитку 7 видів раку.

А також розповідали про те, що медики назвали продукти, які вбивають імунітет людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України спортздоровьеученые
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся