Вчені назвали найбільш корисний вид спорту: і це не біг

Вчені називали найкорисніший вид спорту (Фото: pixabay.com)

Для організму людини важлива не тільки фізична навантаження

Заняття спортом позитивно позначається на фізичній формі людини, а також на його стані здоров'я. Користь приносить будь-який спорт, від пробіжок до регулярних занять в тренажерному залі. Проте вчені виділили окремо ті заняття спортом, які вважають найбільш корисними для організму.

Як розповіли співробітники Університету Джорджії, для людини дуже важливе не тільки фізичне навантаження, але і розумова діяльність. Тому, на думку фахівців, найбільш корисними видами спорту є ті, де є когнітивний компонент. Про це повідомляє Lenta.ua.

Вчені відзначили, що найбільшу користь для організму і фізичного стану людини приносять танці, біг з перешкодами, катання на гірських велосипедах. Крім того, в список вчених увійшло жонглювання, оскільки воно поєднує в собі спортивний компонент і жанр циркового мистецтва.

Як пояснюють фахівці, під час таких занять організм людини стикається зі складним процесом. Мозок людини змушений обробляти більше інформації та при цьому він отримує ще й фізичне навантаження і тренує м'язи.

Для підтримки фізичної форми людині необхідно займатися спортом не менше двох-трьох раз в тиждень і при цьому бажано додати в процес обов'язковий розумовий фактор.

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Автор: Анна Шиканова