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Свято 16 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    16.02.2020 - 07:01
Свято 16 лютого: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети
16 лютого 2020 - яке сьогодні свято і що не можна робити

16 лютого варто відмовитися від чорних речей

Яке сьогодні свято. 16 лютого українцями прийнято відзначати день Анни Пророчиці, яка згадується в Новому Завіті як жінка, яка принесла немовля Ісуса в Єрусалимський Храм.

Анна була благочестивою вдовою з Єрусалиму і в той день, коли немовля Ісуса його батьки принесли в Єрусалимський храм, щоб принести жертву за народженого первістка чоловічої статі, як це наказує іудейський закон. Саме у той момент у храмі була Ганна.

В іконописі Ганна зображується як "стариця 84 років, єврейського типу, з худощавим обличчям, у хітоні, полуфелоні, з покривалом на голові".

Пам'ять Ганні відбувається разом з Сімеоном Богоприїмцем - одним із сімдесяти двох вчених толковників-перекладачів, якому єгипетський цар Птолемей II доручив перекласти Святе Письмо з єврейської на грецьку мову.

Наголошується, коли Сімеон перекладав Книгу пророка Ісаї і прочитав слова "Ось Діва в утробі зачне і народить Сина", він подумав, що це явна описка замість "Діва" повинно стояти "Дружина", і вважав своїм обов'язком виправити текст. Але ангел Господній зупинив руку Сімеона і запевнив його, що він не помре, поки не переконається в істинності пророцтва Ісаї.

16 лютого - народні прикмети

  • Багато снігу у цей день – літо буде дощовим.
  • Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
  • Чим швидше в цей день приступити до справ, тим швидше прийде весна.

16 лютого - заборони дня

  • У цей день заборонено носити чорні речі
  • Не рекомендується конфліктувати.
  • Не можна брати гроші в борг.

16 лютого варто помолитися Сімеону та Анні, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

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