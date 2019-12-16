Свято 16 грудня: що категорично заборонено робити в цей день

16 грудня щорічно відзначається день Іоанна Молчальника. Сьогодні важливо бути небагатослівним і тоді вдача вам посміхнеться. За легендою, він отримав від Бога дар зцілення і постійно допомагав хворим людям.

Наголошується, що Іван Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе писання та вчився молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн усю свою спадщину роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де жив в самоті 9 років, харчуючись тільки травами.

Тому сьогодні важливо зважувати свої слова. Мовчання в цей день сприятливо позначиться на подальшому житті людини і позбавить від негараздів.

16 грудня - яке сьогодні свято

16 грудня - прикмети:

Снігурі 16 грудня під вікном цвірінькають – чекайте відлиги.

Спостерігаєте падіння "зірок" – чекайте холоднечі.

Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.

Кішка тулиться до батареї – до морозу.

16 грудня - що не можна робити:

Ні в якому разі не конфліктуйте з чоловіком або дружиною. Кажуть, якщо посваритися в цей день, то сварки будуть тривати протягом року.

Постарайтеся в цей день не співати і не кричати.

Не виходьте за межі будинку від півночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.

Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.

Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви його не зможете виконати.

Нагадаємо, що у Києві ввели сувору заборону на період свят.