Успенський піст 2020: що можна і не можна їсти в ці дні

Успенський піст 2020 (фото: pixabay.com)

В Успенський піст не можна їсти м'ясні і молочні продукти

З Медового Спаса 14 серпня у православних віруючих починається Успенський піст. Він триватиме протягом двох тижнів і завершиться у свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

За суворістю Успенський піст порівнюють з Пасхальним, подібні і правила харчування, а також заборони на вживання продуктів тваринного походження. Молочні, м'ясні та рибні страви в період 14-27 серпня заборонені (у конкретні дні риба дозволяється). По понеділках, середах і п'ятницях необхідно дотримуватися сухоядения. По вівторках і четвергах можна їсти гарячі страви, але без додавання олії. В суботи і неділі дозволяється вживання гарячої їжі з рослинним маслом.

Раціон по днях в Успенський піст

Вівторок 14 серпня - день, коли дозволена гаряча їжа без олії. Цього дня також святкують Медовий Спас (Маковей), а в календарі православних свят - Походження Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. На святковому столі можуть бути страви, приготовані з освяченого меду нового врожаю, маку. Всі страви та десерти повинні бути пісними.

Середа 15 серпня - день сухоїдіння (термічно не оброблений рослинна їжа).

Четвер 16 серпня - гарячі страви без олії.

П'ятниця 17 серпня - сухоїдіння.

Субота 18 серпня - предпразднество Преображення Господнього. У меню посту допускається вживання гарячої їжі з олією, риба, келих червоного вина.

Неділю 19 серпня - свято Яблучного Спасу та Преображення Господнє. У цей день можна їсти гарячі страви з рослинним маслом, рибу і морепродукти, трохи вина. Головне частування святкового столу - яблука і пісні страви з додаванням цих фруктів.

Понеділок 20 серпня - день сухоїдіння.

Вівторок 21 серпня - термічно-оброблені страви без олії.

Середа 22 серпня - горіхи, фрукти і овочі в сирому вигляді без масла (сухоїдіння).

Четвер, 23 серпня - гарячі страви без олії.

П'ятниця 24 серпня - сухоїдіння.

Субота 25 серпня - страви з олією, риба, допускається вино.

Неділю 26 серпня - страви з олією, риба, келих вина.

Понеділок, 27 серпня - сухоїдіння.

Вівторок, 28 серпня - свято Успіння Богородиці, обмеження поста знімаються.

Що не можна їсти в Успенський піст

Список страв і продуктів, вживання яких заборонено тим, хто постує 14 - 27 серпня:

яловичина, свинина, птиця та інші види м'яса, а також м'ясовмісні продукти (ковбаси, сосиски, шинка та ін).

риба (за винятком кількох днів посту).

молочна та кисломолочна продукція.

тваринні жири (сало, вершкове масло) і продукти їх містять.

непостная випічка, цукерки.

морозиво.

алкогольні напої ( вино дозволено у вихідні дні).

Дозволені продукти в Успенський піст

Період посту припадає на серпень, коли фрукти і овочі - в достатку. Тому в піст не відчують нестачу вітамінів та поживних елементів. У меню Успенського посту дозволені всі види фруктів і овочів, каші. Бобові стануть відмінним джерелом білка, а горіхи і насіння - корисних жирів. Також допускається вживання грибів в будь-якому вигляді, пісний хліб, булочки, пряники.

У дні, коли дозволяється гаряча їжа, можна вибрати будь-який спосіб приготування - варіння, тушкування, запікання і навіть смаження на сковороді (масло допускається додавати по суботах і неділях).

Серед дозволених напоїв: чай, кава (без добавок), компоти, трав'яні відвари, узвари, киселі.

Проте, тим хто збирається постити, варто звернути увагу на самопочуття, наявність хвороб, і тільки після цього приймати рішення про суворість раціону. Також послаблення в пості повинні бути у дітей.

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