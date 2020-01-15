Свято 15 січня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 15 січня православні християни вшановують святителя Сильвестра Першого, папу Римського, який за переказами звернув імператора Костянтина в християнство, та, згідно з легендою, в 314 році нашої ери спіймав старозавітне чудовисько - морського змія Левіафана.

В народі свято на честь святого отримало назву Сильвестрів день або Куряче свято, бо священик був відомий як покровитель домашньої птиці. В цей час тривали святки після Різдва Христового, які за традиціями супроводжувалися широкими веселими гуляннями. Також можна було передбачити погоду за допомогою цибулин, а дівчата ворожили на заміжжя.

Як свідчать церковні літописи, Сильвестр народився у Римі у сім'ї християн, отримав чудову освіту, і під час гонінь не побоявся поховати святого сповідника, єпископа Тимофія, за що був схоплений і постав перед судом. Не дивлячись на погрози, він не відмовився від Віри, за що був кинутий до в'язниці.

У віці 30 років Сильвестр був висвячений у сан диякона, а потім і пресвітера, і до того часу вже здобув славу талановитого проповідника, який звернув на християнство багатьох язичників. Після смерті папи Мельхіада святий Сильвестр був обраний єпископом Римським. Він керував Римською Церквою понад 20 років, користуючись глибокою повагою християн. Святитель мирно помер у глибокій старості в 335 році. Сильвестра поховали поряд з мучениками в катакомбах Прісцилли, його останки були перенесені за Павла I у 762 році до Сан-Сильвестро-ін-Капіте в Римі.

Римський імператор Костянтин веде коня, на якому сидить папа Сильвестр (Фреска в монастирі Санті-Куаттро-Коронаті, Фото з відкритих джерел)

Як свідчать народні приказки, На Сильвестра день прибуває а мороз - міцнішає. Так, до 15 січня світловий день збільшувався, однак зима ставала дедалі суворішою. Побутувала традиція у цю дату гадати на погоду і майбутній урожай. Для цього брали 12 цибулин, який символізували місяці року, клали на кожну дрібку солі і потім лишали на печі на ніч, а вранці шукали серед них мокрі: дощовий місяць визначали за рахунком цих цибулин.

За повір'ям, у цей день можна було захистити курей від хвороб. Для цього в курнику вішали камінчик-оберіг з діркою посередині - так званий "курячий бог". Також приміщення з домашньою птицею обкурювали зіллям, чистили та лагодили.

Ще один спосіб відвадити до господарства хвороби, пристріт та нечисту силу - омити притолки біля дверей наговорною водою рано-вранці.

На честь Курячого свята господині пекли для дітей спеціальні частування у формі півників і курочок.

Жінки в цей день боялися стригти волосся, бо вважалося, що тоді воно вже не виросте.

Головні прикмети 15 січня: