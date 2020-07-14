В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)

Комета над Україною (колаж РБК-Україна)

Комета Neowise наблизилася до Землі

У небі над Україною помітили велику комету під назвою Neowise. У нашій країні це небесне тіло краще всього видно низько над північно-східним горизонтом перед світанком.

Український фотограф із Запоріжжя Олександр Поздняков встиг зробити знімок пролітаючої біля землі комети і опублікував на сторінці в Facebook.

Комета над Україною (фото: Олександр Поздняков)

"Комета C/2020 F3 (Neowise) на тлі нічного Запоріжжя, точка зйомки - Бабурка, вул. Воронезька (початок спуску на Вирву) в 22:24 11 липня", - підписав він знімок.

Також фото комети опублікував в Instagram астроном-любитель Павло Пахоменко. Він живе у Харкові.

Комета Neowise максимально зблизиться із Землею 22-23 липня. Комету можна побачити неозброєним оком. Вона буде добре видна до серпня.

"Комета C / 2020 F3, мабуть, найгарніший об'єкт цього року, зараз в кращих умовах для спостережень над Харковом. Шукайте її перед світанком (починаючи десь з 2:30, для більш східних міст - раніше, для західних - пізніше) низько над північно-східним горизонтом. Не пропустіть, такої яскравої комети не було дуже давно", - підписав знімки фотограф.

Комета над Україною (instagram.com/pashaxvi)

Зазначимо, що комету Neowise відкрив 27 березня 2020 року інфрачервоний телескоп WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Якщо яскравість Neowise посилиться, це дозволить їй стати так званою "великою кометою". Таку ми не бачили з часів комети Хейла-Боппа в 1997 році. Зникне вона в серпні, а наступного разу прилетить до нас в гості дуже нескоро - лише в 8786 році.

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