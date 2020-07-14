ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)

Запоріжжя, Вівторок 14 липня 2020 08:52
В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)
Комета над Україною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Комета Neowise наблизилася до Землі

У небі над Україною помітили велику комету під назвою Neowise. У нашій країні це небесне тіло краще всього видно низько над північно-східним горизонтом перед світанком.

Український фотограф із Запоріжжя Олександр Поздняков встиг зробити знімок пролітаючої біля землі комети і опублікував на сторінці в Facebook.

В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)Комета над Україною (фото: Олександр Поздняков)

"Комета C/2020 F3 (Neowise) на тлі нічного Запоріжжя, точка зйомки - Бабурка, вул. Воронезька (початок спуску на Вирву) в 22:24 11 липня", - підписав він знімок.

Також фото комети опублікував в Instagram астроном-любитель Павло Пахоменко. Він живе у Харкові.

Комета Neowise максимально зблизиться із Землею 22-23 липня. Комету можна побачити неозброєним оком. Вона буде добре видна до серпня.

"Комета C / 2020 F3, мабуть, найгарніший об'єкт цього року, зараз в кращих умовах для спостережень над Харковом. Шукайте її перед світанком (починаючи десь з 2:30, для більш східних міст - раніше, для західних - пізніше) низько над північно-східним горизонтом. Не пропустіть, такої яскравої комети не було дуже давно", - підписав знімки фотограф.

В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)В небі над Україною пролетіла велика комета: такої краси не було давно (фото)Комета над Україною (instagram.com/pashaxvi)

Зазначимо, що комету Neowise відкрив 27 березня 2020 року інфрачервоний телескоп WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer).

Якщо яскравість Neowise посилиться, це дозволить їй стати так званою "великою кометою". Таку ми не бачили з часів комети Хейла-Боппа в 1997 році. Зникне вона в серпні, а наступного разу прилетить до нас в гості дуже нескоро - лише в 8786 році.

Як ми раніше писали, супутник зняв гігантську пилову хмару над океаном.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України комета
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся