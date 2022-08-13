Свято 13 серпня: що не можна робити, а кого привітати з іменинами

Святий є покровителем, молитовником перед Богом сімейного вогнища. За час свого життя дав обід цнотливості і безшлюбності, дбав про сиріт, вдів, захищав скривджених, при цьому справедливо судив людей. За легендою, в його 33 роки Господь закликав Євдокима до себе. Той вирішив померти на самоті, а пізніше у його труни стали відбуватися чудесні зцілення.

Цю дату в народі називали Євдокимове заговіння. Вже дозрівала ріпа. З неї пекли пироги, робили квас і варили кашу. Ріпу зазвичай їли у вареному, пареному і навіть печеному вигляді. Ще до цієї дати дозрівали "головні" овочі: огірки, помідори, кабачки. Наші предки вважали, що 14 серпня треба обов'язково йти працювати на поле.

Прикмети на 13 серпня

Ліс покритий туманом - пора йти по гриби.

Бджоли з ранку в поле полетіли – до гарної погоди.

Вітряний день обіцяє сніжну зиму.

Ранковий туман швидко розсіюється - до ясної та сухої погоди.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день.

У цей день не варто сваритися вдома, їхати в подорож або відрядження.

Також не можна викидати залишки зі столу.

У кого іменини в цей день

13 серпня, День Ангела святкують Антон, Геласій, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Іулітта (Уліта), Степан, Тімон.