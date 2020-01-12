Свято 12 грудня: історія, прикмети і заборони дня

12 січня 2020 року прийнято відзначати День Онісії зимової. У це свято зазвичай ходять у гості, при цьому на столі обов'язково повинна бути присутня свиняча требуха та гриби.

Дата 12 січня в народному календарі позначена як день з сильними морозами - виключення бувають досить рідко.

12 січня - історія свята

Історія свідчить, що все почалося з мучениці, яка проживала в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості та молитві.

Одного разу по дорозі до церкви Онисію зупинив римський воїн, який запропонував їй відправитися на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, тоді він спробував її схопити і зірвати косинку з її голови. Онися його відштовхнула і, плюнувши йому в обличчя, сказала: "Та заборонить тобі, диявол, Господь мій Ісус Христос". Після цього воїн дістав свій меч і вдарив її в бік, пронизивши наскрізь.

Тіло мучениці поховали за містом. Пізніше на її могилі був зведений молитовний будинок. Зараз мощі святої перебувають у Салоніках в базиліці Святого Димитрія. Почитати пам'ять Онисії Солунської стали з X століття.

12 січня - яке сьогодні свято

12 січня - прикмети свята

Якщо на Онисію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо - теплим. Якщо на Онисію йде сніг, то влітку можна очікувати сильних дощів.

Люди, які народилися в День Онисії, є дуже щасливими.

Якщо на Онисію горобець голосно цвірінчить - чекай швидкої відлиги.

Якщо вночі дме вітер з півдня, то рік буде щасливим і врожайним, а літо - теплим.

Західний вітер - в річках буде багато риби.

Якщо пішов сніг, то це прикмета до того, що літо буде дощовим і похмурим.

Якщо людина народилася на Онисію, то вона буде відмінним мисливцем. На Онисію можна молитися про лікування шлункових хвороб.

Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім'я хворої людини.

12 січня - заборони свята

На Онисію зимову не рекомендується: