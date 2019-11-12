Свято 12 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

У цей день наші пращури згадували мучеників Зиновія і Зіновію
Яке сьогодні свято. 12 листопада всі православні християни вшановують пам'ять мучениці Зіновії і мученика Зиновія, які були братом і сестрою. В часи гонінь на християн вони були вбиті за віру в Христа.
Молоді люди вирішили роздати всі свої гроші нужденним. Вони почали жити в добровільній убогості і прославляти Христа. Після цього Зіновій отримав дар зцілення. Він з допомогою молитви міг зцілювати хворих і стражденних. За ці заслуги жителі міста обрали його єпископом.
Після приходу до влади імператора Діоклетіана, почалися масові гоніння прихильників християнської віри. Зіновія заарештували і зажадали відмовитися від Христа. Але він був непохитний у своїх переконаннях і за це його піддали страшним тортурам і мукам. Дізнавшись про те, що трапилося, сестра сама з'явилася до суду. Так як Зиновій і Зиновія не захотіли відмовитися від християнської віри, їх стратили.
На Русі цей день називали Сінічкиним, адже цю веселу пташку звали зінькою за характерний спів. Вважалося, що якщо синичка прилетить у двір, то весь наступний рік сім'я нічого не буде потребувати.