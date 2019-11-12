Свято 12 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 12 листопада всі православні християни вшановують пам'ять мучениці Зіновії і мученика Зиновія, які були братом і сестрою. В часи гонінь на християн вони були вбиті за віру в Христа.

Молоді люди вирішили роздати всі свої гроші нужденним. Вони почали жити в добровільній убогості і прославляти Христа. Після цього Зіновій отримав дар зцілення. Він з допомогою молитви міг зцілювати хворих і стражденних. За ці заслуги жителі міста обрали його єпископом.

Після приходу до влади імператора Діоклетіана, почалися масові гоніння прихильників християнської віри. Зіновія заарештували і зажадали відмовитися від Христа. Але він був непохитний у своїх переконаннях і за це його піддали страшним тортурам і мукам. Дізнавшись про те, що трапилося, сестра сама з'явилася до суду. Так як Зиновій і Зиновія не захотіли відмовитися від християнської віри, їх стратили.

На Русі цей день називали Сінічкиним, адже цю веселу пташку звали зінькою за характерний спів. Вважалося, що якщо синичка прилетить у двір, то весь наступний рік сім'я нічого не буде потребувати.

Мученики Зиновія і Зіновій (фото: vsyamagik.ru)

Прикмети цього дня:

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі. Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія. Щоб привернути до себе удачу необхідно погодувати птахів. Якщо багато синиць прилетіло в цей день, то скоро похолодає. Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, настають сильні морози. Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода. Почути рано вранці спів птахів – до холодів. Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Що не можна робити в цей день :