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Свято 12 листопада: всі прикмети, що не можна робити в цей день

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У цей день наші пращури згадували мучеників Зиновія і Зіновію

Яке сьогодні свято. 12 листопада всі православні християни вшановують пам'ять мучениці Зіновії і мученика Зиновія, які були братом і сестрою. В часи гонінь на християн вони були вбиті за віру в Христа.

Молоді люди вирішили роздати всі свої гроші нужденним. Вони почали жити в добровільній убогості і прославляти Христа. Після цього Зіновій отримав дар зцілення. Він з допомогою молитви міг зцілювати хворих і стражденних. За ці заслуги жителі міста обрали його єпископом.

Після приходу до влади імператора Діоклетіана, почалися масові гоніння прихильників християнської віри. Зіновія заарештували і зажадали відмовитися від Христа. Але він був непохитний у своїх переконаннях і за це його піддали страшним тортурам і мукам. Дізнавшись про те, що трапилося, сестра сама з'явилася до суду. Так як Зиновій і Зиновія не захотіли відмовитися від християнської віри, їх стратили.

На Русі цей день називали Сінічкиним, адже цю веселу пташку звали зінькою за характерний спів. Вважалося, що якщо синичка прилетить у двір, то весь наступний рік сім'я нічого не буде потребувати.

Мученики Зиновія і Зіновій (фото: vsyamagik.ru)

Прикмети цього дня:

  1. Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
  2. Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
  3. Щоб привернути до себе удачу необхідно погодувати птахів.
  4. Якщо багато синиць прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
  5. Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, настають сильні морози.
  6. Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
  7. Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
  8. Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Що не можна робити в цей день :

  • Уникайте конфліктів і сварок.
  • Не можна вживати спиртні напої.

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