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Свято 10 січня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    10.01.2020 - 06:05
Свято 10 січня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети
10 січня - яке свято (Ілюстративне фото: FamVeldman / depositphotos.com)

10 січня за народними традиціями відзначається Домочадців день

Яке сьогодні свято. 10 січня православні християни згадують 20 000 мучеників Нікомедійських, які постраждали в 302 році на свято Різдва Христового за Віру при римському імператорі Максиміані.

У народному календарі цей день називається Різдвяна м'ясниця або Домочадців день, коли тривали святки, сім'ї збиралися разом за багато накритим столом, можна було за традицією ворожити на бажання, а також розпочиналася пора весіль.

Згідно з церковним переказами, в Нікомедії (на території сучасної Туреччини) в I столітті імператор наказав страти в храмі християн, які відмовилися поклонитися язичницьким кумирам та приносити їм жертви. Він наказав спалити людей, і поки гонителі готувалися влаштувати масове вбивство, єпископ Анфім Нікомедійський хрестив і причастив віруючих. Самому йому вдалося врятуватися того дня, але незабаром і йому довелося прийняти мученицьку смерть.

Так, 10 січня шануються 20 тисяч мучеників, у тому числі святого Гликерія, пресвітера Зінона, святого Феофіла, диякона і мученика Дорофея та Мардонія, святого Мігдонія, диякона і мучеників Індіса, Горгонія, Петра, Євфимія, преподобномучениці Агафії, ігумені та мучениць Домни, Феофіли та інших.

Свято 10 січня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

День пам'яті 20 000 мучеників Нікомедійських віруючі відзначають 10 січня (Фото з відкритих джерел)

За народним звичаєм в Домочадців день в хатах збиралися всі члени родини, господині накривали столи і готували м'ясні страви, і щоб продовжити мир і достаток на цілий рік в їжу додавали четвергову (чорну) сіль.

Крім таких домашніх посиденьок на святки також ходили один до одного в гості з подарунками та частуванням.

Вважалося, що в цей день можна загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося. Для цього на пагорбі в землю встромляли палицю і прив'язували до неї хустку або будь-яку іншу матерію, промовляючи про себе свою мрію.

Вірили, що якщо в Домочадців день одружитися, то сімейне життя буде щасливим.

Сварок у цей день намагалися уникнути, адже образи на свято загрожували перетворитися на тривалі конфлікти.

Важливою забороною в Домочадців день вважали швейні роботи і особливо пришивання гудзиків - в іншому випадку, за повір'ями, не зможете позбутися старих проблем.

Головні прикмети 10 січня

  • Якщо сьогодні густий іній або йде снігопад, то чекали хороший урожай хліба;
  • Якщо у цей день погода безвітряна і дерева покрив іній, то весь рік буде щасливий і багатий на врожай;
  • Якщо кішка спить цілий день - незабаром буде відлига;
  • Коли собака вляглася на снігу, то це віщувало заметіль;
  • Якщо у водоймі риба голосно плескає, то це обіцяло рясний снігопад;
  • Коли горобці голосно і весело цвірінькають - буде потепління;
  • Якщо сіль відсиріла - чекай на негоду.
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