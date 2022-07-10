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Свято 10 липня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами

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Неділя 10 липня 2022 06:02
Свято 10 липня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати з іменинами Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

10 липня православний світ вшановує пам'ять святого Самсона.

Читайте в матеріалі Styler про всі прикмети і заборони цього свята.

Святий Самсон - зразок християнського милосердя, безмежної і жертовної любові до людей. Він жив у V-VI століттях. Народився в багатій Римській родині, вивчився на лікаря і лікував бідних. Після смерті батьків Самсон роздав своє майно і оселився в пустелі поруч з Константинополем. Його будинок завжди був відкритий мандрівникам і нужденним в будь-якої допомоги людям.

Коли імператор Юстиніан захворів, уві сні він побачив старця і почув, що тільки той зцілить його. Самсон одним дотиком і молитвою вилікував правителя. Після цього імператор на його прохання наказав побудувати будинок.

Самсон прожив довге життя. До останніх днів він допомагав нужденним людей.

Також на честь пам'яті святого сьогодні відзначається народне свято 10 липня - Самсон Сеногній.

Від кількості заготовленого сіна залежить, як переживе зиму домашню худобу. Тому весь день люди проводять в полі. Дорослі косять траву, а діти розкладають її на землі, щоб вона швидше висохла.

Сьогодні люди моляться святому Самсону. Вони просять його, щоб день пройшов без дощу, який ускладнює або унеможливлює покіс.

Головні прикмети цього дня

  • Кучеряві хмари пливуть з півночі – до посухи, а з заходу - до негоди.
  • Якщо на кінському щавлі видно краплі соку, то протягом трьох днів піде дощ.
  • Якщо квітки зірочника вранці не розкрилися, то до вечора або вночі піде дощ.
  • Вьюнок закрив пелюстки - до швидкої негоди.
  • Скошена трава зелена – до хорошого врожаю гречки, а почорніла - до врожаю проса.

Що не можна робити в цей день

  • Обманювати. У цей день під суворою забороною будь брехня.
  • Підбирати гроші, що лежать на вулиці.
  • Довго сміятися, дивлячись у дзеркало.
  • Кидати в прання речі червоного кольору.

Хто сьогодні святкує іменини

Привітайте з днем ангела таких людей-Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Іванна, Яна, Жанна.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте про календар вихідних і свят на липень 2022. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.

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