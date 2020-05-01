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Свято 1 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    01.05.2020 - 06:20
Свято 1 травня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 1 травня (колаж РБК-Україна)

У цей день православна церква згадує святителя Косьму

Яке сьогодні свято. 1 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святителя Косьми, він також був єпископом Халкідонським і жив у 820-850 роках. Про святого відомо те, що він допомагав бідним та нужденним людям.Наші пращури називали цей день днем Кузьми городника.

За прикметами на 1 травня судили про погоду у цьому місяці.

На початку цього місяця люди починали сіяти. Якщо розквітала вільха, то селяни сіяли гречку. Якщо зацвіли фіалки і верба, то прийшов час садити редиску, моркву, цибулю, кріп і петрушку. При посадці загадували бажання і вірили, що воно збудеться, а паростки будуть сильними і здоровими.

До Речі, в ніч на 1 травня і до кінця дня в Україні відзначають містичне свято під назвою Вальпургієва ніч. Свято назване на честь християнської святої Вальбурги, чий день відзначається 1 травня. У багатьох країнах Європи вважається, що 1 травня особливо активно себе виявляє нечиста сила.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день довго кує зозуля – незабаром прийде тепло, а холод відійде.
  • Якщо йде дощ – змочіть волосся дощовою водою, і тоді воно буде добре рости.
  • Якщо у цей день тепло - то друга половина місяця буде холодною.
  • Черемха зазеленіла – можна саджати картоплю, буряк і моркву. У народі кажуть: "На Кузьму сій моркву і буряк".
  • Йде дощ – буде добре жито рости.
  • Якщо вранці вологість повітря невелика, а ввечері ситуація змінюється, то погода найближчими днями буде теплою і ясною
  • Перший день травня холодний – значить, в кінці місяця буде дуже тепло.
  • Якщо весь травень холодно - чекайте урожай хліба.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Ні в якому разі не заздріть нікому - це повернеться бумерангом.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.

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