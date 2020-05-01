Праздник 1 мая: все приметы дня, что нельзя делать

В этот день православная церковь вспоминает святителя Косму
Какой сегодня праздник. 1 мая 2020 года православные христиане чтят память святителя Космы, он также был епископом Халкидонским и жил в 820-850 годах. Про святого известно то, что он помогал бедным и нуждающимся людям.Наши предки называли этот день днем Кузьмы огородника.
По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.
В начале этого месяца люди начинали сеять. Если расцветала ольха, то крестьяне сеяли гречиху. Если зацвели фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.
Кстати, в ночь на 1 мая и до конца дня в Украине отмечают мистический праздник под названием Вальпургиева ночь. Праздник назван в честь христианской святой Вальбурги, чей день отмечается 1 мая. Во многих странах Европы считается, что 1 мая особенно активно себя проявляет нечистая сила.
Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.