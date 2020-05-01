Праздник 1 мая: все приметы дня, что нельзя делать

Праздник 1 мая (коллаж РБК-Украина)

В этот день православная церковь вспоминает святителя Косму

Какой сегодня праздник. 1 мая 2020 года православные христиане чтят память святителя Космы, он также был епископом Халкидонским и жил в 820-850 годах. Про святого известно то, что он помогал бедным и нуждающимся людям.Наши предки называли этот день днем Кузьмы огородника.

По приметам на 1 мая судили о погоде в наступившем месяце.

В начале этого месяца люди начинали сеять. Если расцветала ольха, то крестьяне сеяли гречиху. Если зацвели фиалки и ива-бредина, то пришло время сажать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. При посадке загадывали желание и верили, что оно сбудется, а ростки будут сильными и здоровыми.

Кстати, в ночь на 1 мая и до конца дня в Украине отмечают мистический праздник под названием Вальпургиева ночь. Праздник назван в честь христианской святой Вальбурги, чей день отмечается 1 мая. Во многих странах Европы считается, что 1 мая особенно активно себя проявляет нечистая сила.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день долго кует кукушка – вскоре придет тепло, а холод отойдет.

Если идет дождь – смочите волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

Если в этот день тепло - то вторая половина месяца будет холодной.

Черемуха зазеленела – можно сажать картофель, свеклу и морковь. В народе говорят: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

Дождь идет – будет рожь хорошо расти.

Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной

Первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.

Если весь май холодно - ждите урожай хлеба.

Что категорически нельзя делать в этот день:

Ни в коем случае не завидуйте никому - это вернется бумерангом.

Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.