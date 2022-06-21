RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Святкові гуляння під час війни: не на часі чи вже можна?

Чи можна планувати весілля під час війни (facebook.com.streetmusicday)
Автор: Тетяна Самарук

Багато українців відчувають почуття провини у тилу. Психолог розповіла, чи доречні феєрверки та святкування під час війни.

Про це психологиня Ірина Гаман розповіла в програмі "Вечір з Україною" на телеканалі "Індиго TV".

За її словами, феєрверки у країні під час війни не доречні, перш за все, з морального боку.

"Зараз у країні багато мандрівників, ми не знаємо, хто поруч з нами винаймає кімнату, наприклад. Деякі різкі звуки багато хто з українців може болісно сприйняти, це стосується салютів, петард та іншого", - каже психолог.

Також часто деякі українці почуваються себе ніяково, коли спокійно п’ють у тилу каву, в той час, як солдати на фронті ризикують життям щохвилини.

"Коли я відчуваю подібні думки, заходячи до улюбленої кав’ярні, для мене є певний ритуал. Я замовляю каву, і одразу відкриваю додаток у телефоні, і перераховую кошти на підтримку нашим ЗСУ. То розумію, що не просто п’ю каву, а і роблю щось корисне для наших хлопців", - поділилася психологиня.

Психолог Ірина Гаман

Експерт зазначила, що такі донати дають людині відчуття, що вона недаремно п’є ту каву.

Чи можна проводити свята

Також вона додала, що війна - не привід відмовлятися від свят. Важливо робити це з повагою до оточуючих: без занадто гучної музики та міцних алкогольних напоїв.

Раніше ми повідомляли, чи можна планувати весілля та відпустки під час війни.

Також ми писали, що на Волині під час війни багатії відгуляли гучне весілля.

Читайте РБК-Україна в Google News
войнасвадьба