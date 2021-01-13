ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік: має здійснитися

Середа 13 січня 2021 18:00
Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік: має здійснитися
Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Старий Новий рік для українців особливе свято, адже він нагадує нам про ті часи, коли люди дотримувалися традицій і вірили у чудо, яке несе зміна календаря. Вважається, що ніч з 13 на 14 січня відкриває особливі енергетичні потоки. Якщо правильно сформулювати бажання і надіслати його Всесвіту, вас обов'язково почують.

Щоб привернути потрібні зміни в життя, слід навчитися вірно формулювати свої бажання і правильно їх висловлювати, пише star.sterlegrad.

Як правильно сформулювати бажання

Перше, про що потрібно пам'ятати, ваша мрія має бути реальною. "Казкові" бажання просто немає сенсу загадувати.

Сформулюйте ваше бажання так, ніби воно вже здійснилося і не використовуйте негативні частинки.

Тим, хто хоче конкретний предмет, варто описати всі бажані характеристики, щоб не отримати кота в мішку.

Ще краще візуалізувати ваше бажання. Знайдіть підходяще зображення і покладіть його на видному місці. Приміром, будинок мрії, місце, де ви б хотіли жити, повний гаманець грошей, машина певної марки і моделі і так далі.

Як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

Ближче до півночі покладіть зображення на листок з бажанням, зосередьтеся на ньому. Рівно опівночі подумки або вголос сформулюйте його, а потім промовте вголос: "Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все загадане нехай здійсниться".

Після того, як бажання загадане, приберіть листки в секретне місце і періодично діставайте, щоб подумки зосередитися.

Загадати бажання можна і традиційним способом: спалити листок з написаним, кинути попіл у келих з шампанським і випити, вклавшись в одну хвилину, поки б'ють куранти.

Раніше українцям розповіли, які свята чекають нас в січні за православним календарем.

Також ми писали про ворожіння на Старий Новий рік, які допоможуть передбачити долю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Старый Новый годприметы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся