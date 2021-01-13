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Как правильно загадать желание на Старый Новый год: должно осуществиться

Среда 13 января 2021 18:00
Как правильно загадать желание на Старый Новый год: должно осуществиться
Как правильно загадать желание на Старый Новый год (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Старый Новый год для украинцев особенный праздник, ведь он напоминает нам о тех временах, когда люди соблюдали традиций и верили в чудо, которое несет смена календаря. Считается, что ночь с 13 на 14 января открывает особенные энергетические потоки. Если правильно сформулировать желание и "отправить" его Вселенной, вас обязательно услышат.

Чтобы привлечь нужные перемены в жизнь, следует научиться верно формулировать свои желания и правильно их высказывать, пишет star.sterlegrad.

Как правильно сформулировать желание

Первое, о чем нужно помнить, ваша мечта должна быть реальной. "Сказочные" желания попросту нет смысла загадывать.

Сформулируйте ваше желание так, будто бы оно уже сбылось и не используйте отрицательные частицы.

Тем, кто хочет конкретный предмет, стоит описать все желаемые характеристики, чтобы не получить кота в мешке.

Еще лучше визуализировать ваше желание. Найдите подходящее изображение и положите его на видном месте. К примеру, дом мечты, место, где вы бы хотели жить, полный кошелек денег, машина определенной марки и модели и так далее.

Как загадать желание, чтобы оно обязательно осуществилось

Ближе к полуночи положите изображение на листок с желанием, сосредоточьтесь на нем. Ровно в полночь мысленно или вслух сформулируйте его, а затем произнесите вслух: "Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится".

После того, как желание загадано, уберите листки в укромное место и периодически доставайте, чтобы мысленно сосредоточиться.

Загадать желание можно и традиционным способом: сжечь листок с написанным, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить, уложившись в одну минуту, пока бьют куранты.

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