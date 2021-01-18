Як правильно загадати бажання на Водохреще, аби воно обов'язково збулося

Як загадати бажання на Водохреще (колаж: РБК-Україна)

Водохреще 19 січня 2021 є особливим днем, який завершує Святки. В цей час енергія, що посилається нами до небес, має велику силу. Святковий період підходить для різних ритуалів, які допоможуть виконати найзаповітніші бажання. Як правильно їх сформулювати і загадати - читайте в нашому матеріалі.

Щоб ваші мрії здійснилися, ретельно підготуйтеся до водохресного обряду, пише hochu.ua.

Перед загадуванням бажання очистіть свої думки від всього поганого, негативного, забудьте образи, стримайте страхи, відстороніться від проблем. Проговорюючи про найпотаємніше, слід бути максимально щирим у своїх помислах і керуватися почуттями, а не розумом. І пам'ятайте, що бажання має бути на благо, а не на шкоду кому-небудь.

Ось кілька способів, як правильно загадати бажання на Водохреще:

Напишіть 12 бажань на листочках і покладіть під подушку. Вранці дістаньте три з них - саме вони повинні здійснитися.

Наберіть в місткість воду напередодні свята. Як тільки на воді з'явиться брижі, вона почне "здригатися", вийдіть на вулицю, подивіться в небо і промовте тричі найпотаємніше. Цю воду потрібно берегти - вона ваш секрет успіху.

Лягаючи спати, поставте питання про свою долю, на яке хотіли б найбільше дізнатися відповідь. Можна прошепотіти, можна подумки крутити в голові питання. Побачений у цю ніч сон - пророчий. Постарайтеся його запам'ятати, а краще - запишіть.

Якщо ви будете занурюватися в ополонку на Водохреща, в момент занурення вимовте потаємне бажання.

Під час купання можна взяти з собою яскравий камінь - аквамариновий або перламутровий - і кинути його у воду з думками про заповітної мрії.

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