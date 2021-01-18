Водохресний Святвечір 2021: гарні картинки і привітання для коханих людей

Водохресний Святвечір 18 січня (фото: pravlife.org)

Водохресний Святвечір українці святкують 18 січня. У цей день заведено набирати воду для освячення в храмі, адже 19 січня нас чекає велике свято - Водохреще. Напередодні великого дня варто дотримуватися одноденного посту, веселитися і гучно гуляти не можна, але порадувати рідних і близьких красивою листівкою або смс-кою можна. Адже любов до ближнього - одна з основоположних ідей християнства.

У нашому матеріалі пропонуємо красиві листівки і привітання у віршах з Водохресним Святвечором. Проведіть вечерю з сім'єю за кутею і пісними стравами, щоб повністю очиститися і приготуватися до завтрашнього свята.

Красиві листівки і вірші з Водохресним Святвечором

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані Надії,

Добром і Щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос Охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості та сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

На річці, на Йордані,

Там води кристальні дзвенять,

Сонце промінням на Водосвяття

Святі дари розсипає...

Господь на Івана Предтечу

У виді голуба зіслав благодать,

І довірив охрестити Ісуса сина

У цім блаженнім раю.

І ідуть літа у століття,

А століття - у віки,

Дзвін храму скликає

Народи до Йордану,

Поклоняються Богу, Ісусу,

Святому Духу за дари.

І ми зі святого джерела водицею

Загоюємо свої рани.

Ми нині просимо Йоана,

Що Йому влада хрестити дана,

Най він упросить Спаса і Бога,

Щоб одверта була дорога

Нам грішним, нам грішним у рай.

На святий Йордан воду святили.

Воду святили, хрест посвятили.

Той дорогов йшла господинонька.

Той дорогов йшла та й той хрест знайшла взяла.

Та й той хрест взяла, вгору піднесла.

Вгору піднесла, до церкви внесла.

Стали святії раду радити.

Раду радити, що її дати.

Дали вони ї три службі Божі,

Перша службонька на святе Різдво.

Друга службонька на Новий рочок.

Третя службонька на святий Йордан.

Картинка з Водохресним Святвечором (pravlife.org)

Привітання зі святом в прозі і картинки

У Водохресний святвечір від усієї душі бажаю щирих почуттів і світлої радості, доброго дива і добробуту, щедрих подарунків і затишної сімейної атмосфери, міцного здоров'я і великого щастя.

***

У цей особливий вечір напередодні Водохреща хочу побажати благополуччя, миру і гармонії вашому дому! Нехай Ви і ваша сім'я будете здоровими, бадьорими, веселими і енергійними!

Картинка для Водохресного Святвечора (фото: freepik)

Нехай обрядами повниться цей Водохресний святвечір, нехай будуть дотримані всі традиції і почесті. Бажаю знайти спокій, гармонію і розуміння в сім'ї. Нехай щасливі будуть всі починання і принесуть заслужені плоди.

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Нехай зірка вкаже шлях, який до щастя лише призведе, щоб маяком було світло, яке випромінює душа, наповнена щирою любов'ю. Бажаю миру і любові, щоб за столом, уставленому смачними частуваннями, зібралася велика і дружна сім'я!

Картинка для Водохресного Святвечора (фото: pixabay)

У Водохресний Святвечір бажаю позбавлення від тяжкості і негативу, від злості і заздрості, від бід і втоми. Нехай тіло підготується до купелі і припливу нових сил, нехай душа з радістю зустріне свято і великим щастям наповниться.

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У Водохресний Святвечір бажаю залишити в стороні печаль і сумніви в собі, позбутися від душевних тривог і дурних образ, націлитися на вірний шлях і щастя, повірити в щирість і доброту чудес, поділитися надією і радістю з близькими людьми.

Картинка для Водохресного Святвечора (фото: pixabay)

Раніше ми писали, що обов'язково потрібно зробити у Водохресний Святвечір, щоб впустити в дім щастя на найближчий рік.

Також повідомлялося, які речі треба викинути з дому до початку весни, щоб привернути удачу.