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Як правильно обрати роботу, щоб вона приносила задоволення: поради експертів

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Субота 31 липня 2021 22:50
Як правильно обрати роботу, щоб вона приносила задоволення: поради експертів Колаж РБК-Україна: як вибрати компанію при виборі роботи
Автор: Тетяна Самарук

Перед пошуком роботи потрібно добре обміркувати, чого людина очікує він неї. Зокрема, багато людей шукають високу зарплатню, іншим же важлива кар'єра.

Про це повідомляє The Point.

Зокрема, якщо у вас є багато пропозицій від роботодавців, то важливо поставити правильні пріоритети.

Розташування компанії

Якщо вам не підходить віддалена дорога, і ви не готові витрачати багато часу на доїзд, то відмовляйтесь від таких пропозицій.

Однак, якщо у вас в пріоритеті робота поруч із метром, тоді це потрібно озвучувати на співбесіді. Тоді рекрутери зрозуміють, яка робота вам найбільше підходить.

Робота в іншому місті

Якщо офіс компанії знаходиться в іншому місці, то вам доведеться переїхати. Перед цим зважте всі переваги та недоліки та подумайте, чи готові ви переїхати. Якщо це не викликає дискомфорту, то така пропозиція роботи для вас.

В якій компанії хочете працювати

До малих компаніях відносять 50 співробітників, зазвичай, це дружна команда та затишний офіс. Щоправда, інколи доводиться виконувати одразу кілька функцій. Також менше можливостей для кар'єрного росту. У великій компанії більше можливостей та напрямів для зростання.

Яка діяльність вам подобається

Важливо визначити, яка сфера діяльності вам підходить найбільше. Роботодавці не поспішають брати на роботу людей, які готові працювати як бухгалтером, так і офіс-менеджером чи продавцем.

Відрядження на роботі

Якщо ви проти відряджень, кажіть про це на співбесідах, або зазначайте в резюме. Щоб потім не було неприємних сюрпризів.

Яку зарплату хочете отримувати

По-перше, потрібно визначити, на яку заробітну плату ви претендуєте. Обдумайте, на яку заробітну плату можете погодитися. Також дізнайтесь, скільки у середньому заробляють фахівці вашого рівня.

Пільги та компенсації від компанії

Часто роботодавці готові оплачувати заняття спортом співробітників, їхнє медичне страхування, навчання, компенсувати витрати на оренду житла чи харчування. Якщо для вас важливі подібні бонуси, запитуйте про них при пошуку роботи.

Раніше ми повідомляли, що експерт назвала найзатребуваніші професії в Україні.

Також українських заробітчан чекають за кордоном.

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