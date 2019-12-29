Червона ікра до Нового року: українців попередили про сурогат

Як вибрати червону ікру до новорічного столу? Для того, щоб не потрапити на підробку і неякісний продукт, варто прислухатися до порад експертів. Як відомо, зараз в Україні ціна за 100 грам цього делікатесу стартує від 100 гривень. Один з продавців магазину запевняє, що в цьому році ціни на такий ходовий новорічний продукт значно впали.

Перед тим, як придбати ікру - придивіться до упаковки, вона повинна бути цільною і неушкодженою. Номер партії та дата виробництва повинні бути нанесені лазером. Ікра повинна зберігатись при температурі від -2 до -4 градусів.

Намагайтеся не купувати ікру російського виробництва, так як імпорт з країни-агресора офіційно заборонений і ви можете потрапити на підробку.

Як вибрати червону ікру до новорічного столу (ТСН)

Різниця в ціні різних видів ікри пояснюється не відмінністю їх поживних і смакових властивостей (вони приблизно однакові), а насамперед складністю їх видобутку. Наприклад, чорна ікра дорожче червоної тільки через те, що її в природі менше. Осетрові важче видобуваються, і ікру вони можуть давати тільки раз на 10 років. А золотиста царська ікра (має янтарний колір) добувається з осетрових старше 60 років.

Ну і на закінчення статистика, яка повинна нас насторожувати. 60% ікри – нелегального або сумнівного виробництва. Тому постарайтеся купувати дійсно якісний продукт.