Мільйони українців ризикують отруїтися на Новий рік: названа причина

Новорічний стіл (Колаж РБК-Україна)

Українцям рекомендують відмовитися на свята від деяких продуктів

Мільйони українців ризикують отруїтися на Новий рік, якщо не будуть дотримуватися деяких правил. Наприклад, головним компонентом улюбленої страви багатьох - "Оселедець під шубою" - є риба, яка може продаватися на прилавках зіпсованою. Про це дієтолог Галина Незговорова розповіла в програмі "Сніданок з 1 + 1".

Оселедець є багатим джерелом корисних речовин, особливо вітаміну D, а також уповільнює процеси старіння. Відзначається, що в 100 г продукту міститься півтори добової норми цього елемента.

Ілюстративне фото: (flickr.com)

Крім того, оселедець покращує роботу щитовидної залози, знижує рівень холестерину в крові, а також позитивно впливає на роботу центральної нервової системи і органів зору.

Однак оселедець не рекомендується приймати при серйозних проблемах з нирками, серцево-судинною системою, при запальних процесах травної системи, а також при наявності алергії.

Також, щоб не отруїтися, від копченого, солоного або оселедця в пакетах на свята краще відмовитися. Також рекомендується купувати рибу тільки у перевіреного виробника.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на соціальні продукти з початку 2019 року.