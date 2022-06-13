ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Навіщо насправді приносять продукти за померлих до храму: священик розповів правду

Новость на русском →
Понеділок 13 червня 2022 18:01
Навіщо насправді приносять продукти за померлих до храму: священик розповів правду Навіщо до храму приносити продукти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай на поминальні дні, люди несуть до храму продукти. Померлі потребують у молитві та милостині за них. Саме такою милостинею і є ті продукти та гроші, які людина приносить на панахиду.

Про це повідомив клірик Ігумен Саватій у Facebook.

Поминальні дні дають можливість віруючим згадати всіх своїх померлих родичів і близьких людей, помолитися за упокій їхніх душ, подумати про те, що вони зробили та подякувати їм за все.

Священик каже, що померлі не мають потреби у продуктах харчування. Однак, вони потребують милостині за них.

За словами клірика, навіть краще якщо цю допомогу людина віддасте комусь по дорозі в храм і допоможете конкретній людині.

"У підтвердження цього ми маємо багато повчальних прикладів житій святих. Так серед повчань "Прологу" ми читаємо, що ігуменя Афанасія заповідала сестрам свого монастиря робити трапезу для жебраків та нужденних протягом 40 днів після власної смерті. Але сестри не послухали повеління. Тоді свята у супроводі двох ангелів сама з’явилася уві сні декільком сестрам і сказала: "Невже не знаєте ви, що милостиня та молитви священиків вмилостивляють Бога. Якщо душі спочилих грішні, то завдяки цьому Господь прощає їм гріха. А якщо душі чисті від гріхів, то благодійність служить для спасіння душ благодійників", - написав Ігумен Саватій.

Також він закликав прислухатися до цих слів та згадувати спочилих у своїх молитвах та творити за них справи милостині нужденним людям.

Що можна нести до церкви для поминання близьких:

  • хліб;
  • хлібобулочні вироби;
  • крупи;
  • борошно;
  • цукор;
  • цукерки;
  • фрукти;
  • рослинну олію.

Що не можна приносити до церкви для поминання: м'ясні продукти.

Раніше ми повідомляли, чи можна жінкам під час менструації ходити в церкву.

Також, чи потрібно завішувати дзеркала, коли в будинку хтось помер.

Читайте РБК-Україна в Google News
церковь
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими