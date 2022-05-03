Як правильно їздити, щоб економити бензин: корисні поради водіям

В Україні триває ажіотаж на АЗС через обмеження продажів пального в одні руки, а також завищені ціни. Тому питання економії бензину, дизпалива та автогазу якраз на часі.
У матеріалі Styler ми зібрали дієві поради, як зменшити розхід пального при користуванні автівкою.
Не тисніть різко на педаль газу. Кожен раз, коли ви це робите, витрата збільшується в десятки разів.
Стежте за обертами. Оберти не мають перевищувати 2 тис. об/хв. Вчасно перемикайте передачі.
Контролюйте тиск в шинах. Якщо тиск у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атм, то витрата збільшиться на 2-3%.
Вмикайте мінімум приладів. При включеному кондиціонері витрата зростає на 15%, при обігріві заднього скла на 5%.
Не їздіть в дощ за можливості. Їзда в сильний дощ збільшить витрати палива на 15%.
Не відчиняйте зайвий раз вікна. Це створює завихрення повітря, опір руху машини збільшується, як і витрата палива.
Об'їжджайте вибоїни, навіть дрібні. При їзді по них, нога на педалі газу трясеться. Для вас це може бути непомітно, а ось для двигуна дуже відчутно.
Знайдіть підходящий вам бензин. Для цього потрібно спробувати всі сорти бензину, які є допустимі для вашого двигуна. Проте, не забувайте, що дешевий бензин не завжди дозволить вам заощадити гроші.
Розвантажте авто. Викиньте зайве з багажника, зніміть багажник з даху - це допоможе зменшити витрату на 10-15%.
Регулярно відвідуйте сервіс. Стежте за тим, щоб ваша машина завжди була у хорошому стані. Будь-яка несправність може збільшити витрату навіть у два рази.
Уникайте заторів. По можливості уникайте дороги, де часто бувають затори. Краще ваша поїздка буде без постійних зупинок і довшою, але ви потратите менше палива.
Змініть свій стиль водіння. Дотримуйтесь правил: "розумний" вибір швидкості, плавні розгони та гальмування.
На трасі використовуйте крейсерську швидкість. Крейсерська швидкість - це швидкість, за якої витрата палива мінімальна. Найчастіше вона досягається на останній передачі при частоті оборотів 2-2,5 тис. об/хв.
Не ставте колеса більшого радіусу. Багато хто ставить на свої авто колеса більшого радіусу, наприклад, R16 замість R14. Звичайно, так машина виглядає "крутіше", але платити доведеться більше.
Раніше повідомлялось, що мережі АЗС можуть продавати преміальне паливо без обмежень у ціні, але є умова.
Зазначимо, що за словами деяких експертів, дефіцит палива на роздрібному ринку нафтопродуктів в Україні та його активне обговорення організовано трейдерами штучно, щоб зберегти гарантований високий прибуток.