Як правильно їздити, щоб економити бензин: корисні поради водіям

Не тисніть різко на педаль газу. Кожен раз, коли ви це робите, витрата збільшується в десятки разів.

Стежте за обертами. Оберти не мають перевищувати 2 тис. об/хв. Вчасно перемикайте передачі.

Контролюйте тиск в шинах. Якщо тиск у всіх чотирьох шинах знизиться всього на 0,1 атм, то витрата збільшиться на 2-3%.

Вмикайте мінімум приладів. При включеному кондиціонері витрата зростає на 15%, при обігріві заднього скла на 5%.

Не їздіть в дощ за можливості. Їзда в сильний дощ збільшить витрати палива на 15%.

Не відчиняйте зайвий раз вікна. Це створює завихрення повітря, опір руху машини збільшується, як і витрата палива.

Об'їжджайте вибоїни, навіть дрібні. При їзді по них, нога на педалі газу трясеться. Для вас це може бути непомітно, а ось для двигуна дуже відчутно.

Знайдіть підходящий вам бензин. Для цього потрібно спробувати всі сорти бензину, які є допустимі для вашого двигуна. Проте, не забувайте, що дешевий бензин не завжди дозволить вам заощадити гроші.

Розвантажте авто. Викиньте зайве з багажника, зніміть багажник з даху - це допоможе зменшити витрату на 10-15%.

Регулярно відвідуйте сервіс. Стежте за тим, щоб ваша машина завжди була у хорошому стані. Будь-яка несправність може збільшити витрату навіть у два рази.

Уникайте заторів. По можливості уникайте дороги, де часто бувають затори. Краще ваша поїздка буде без постійних зупинок і довшою, але ви потратите менше палива.

Змініть свій стиль водіння. Дотримуйтесь правил: "розумний" вибір швидкості, плавні розгони та гальмування.

На трасі використовуйте крейсерську швидкість. Крейсерська швидкість - це швидкість, за якої витрата палива мінімальна. Найчастіше вона досягається на останній передачі при частоті оборотів 2-2,5 тис. об/хв.

Не ставте колеса більшого радіусу. Багато хто ставить на свої авто колеса більшого радіусу, наприклад, R16 замість R14. Звичайно, так машина виглядає "крутіше", але платити доведеться більше.