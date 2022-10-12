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Правильные украинские голубцы: теперь вы будете готовить только так

Скриншот видео: Как приготовить голубцы
Автор: Светлана Мащенко

Правильные украинские голубцы готовятся из фарша, риса, капусты, овощей и обязательно в томатно-сметанной заливке. Если вы еще так не делали, обязательно попробуйте.

Рецептом поделилась украинская кулинарка на YouTube канале "Смаколик.юа Марія Михальченко".

Список ингредиентов:

  • 300 г риса
  • 200 г лука
  • 300 г моркови
  • 1 кг мяса
  • соль/перец по вкусу
  • зелень укропа по желанию
  • 1-2 головки капусты
  • 1 л воды
  • 3 ст. л томатной пасты
  • 3 ст. л сметаны
  • соль/перец - 2 лавровых листа

Пошаговый способ приготовления

Промойте рис в нескольких водах до ее прозрачности. Промытый рис бросьте в кипящую воду и проварите две минуты. Откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. И оставьте стечь жидкости.

Приготовьте зажарку: обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и протушите до мягкости моркови.

К мясу добавьте охлажденный рис и поджарку, соль, перец, любимую зелень. Хорошо вымесите фарш.

Разберите капусту на листья и обработайте любым способом, например, в микроволновке. Срежьте с листьев утолщения. Сформируйте голубцы.

Сбрызните дно казанка маслом и выложите все голубцы.

Растворите в 1 литре воды три столовых ложки томатной пасты и три столовых ложки сметаны. Добавьте соль и перец. Перемешайте заливку.

Добавьте в котелок с голубцами лавровый лист и полейте заливкой.

Протушите голубцы на небольшом огне около часа.

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