Правильные украинские голубцы: теперь вы будете готовить только так

Список ингредиентов:

300 г риса

200 г лука

300 г моркови

1 кг мяса

соль/перец по вкусу

зелень укропа по желанию

1-2 головки капусты

1 л воды

3 ст. л томатной пасты

3 ст. л сметаны

соль/перец - 2 лавровых листа

Пошаговый способ приготовления

Промойте рис в нескольких водах до ее прозрачности. Промытый рис бросьте в кипящую воду и проварите две минуты. Откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. И оставьте стечь жидкости.

Приготовьте зажарку: обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и протушите до мягкости моркови.

К мясу добавьте охлажденный рис и поджарку, соль, перец, любимую зелень. Хорошо вымесите фарш.

Разберите капусту на листья и обработайте любым способом, например, в микроволновке. Срежьте с листьев утолщения. Сформируйте голубцы.

Сбрызните дно казанка маслом и выложите все голубцы.

Растворите в 1 литре воды три столовых ложки томатной пасты и три столовых ложки сметаны. Добавьте соль и перец. Перемешайте заливку.

Добавьте в котелок с голубцами лавровый лист и полейте заливкой.

Протушите голубцы на небольшом огне около часа.