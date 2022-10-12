Правильные украинские голубцы: теперь вы будете готовить только так

Правильные украинские голубцы готовятся из фарша, риса, капусты, овощей и обязательно в томатно-сметанной заливке. Если вы еще так не делали, обязательно попробуйте.
Рецептом поделилась украинская кулинарка на YouTube канале "Смаколик.юа Марія Михальченко".
Промойте рис в нескольких водах до ее прозрачности. Промытый рис бросьте в кипящую воду и проварите две минуты. Откиньте на дуршлаг и промойте под проточной водой. И оставьте стечь жидкости.
Приготовьте зажарку: обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и протушите до мягкости моркови.
К мясу добавьте охлажденный рис и поджарку, соль, перец, любимую зелень. Хорошо вымесите фарш.
Разберите капусту на листья и обработайте любым способом, например, в микроволновке. Срежьте с листьев утолщения. Сформируйте голубцы.
Сбрызните дно казанка маслом и выложите все голубцы.
Растворите в 1 литре воды три столовых ложки томатной пасты и три столовых ложки сметаны. Добавьте соль и перец. Перемешайте заливку.
Добавьте в котелок с голубцами лавровый лист и полейте заливкой.
Протушите голубцы на небольшом огне около часа.
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