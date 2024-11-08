Правильная подготовка роз к зиме: пошаговая инструкция

Розы украшают сад, но они очень уязвимы к морозам. Как правильно подготовить цветы к зиме, чтобы они ее безопасно пережили?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие действия нужно предпринять, чтобы розы были подготовлены к холодам.

Почему важно подготовить розы к зимовке

Зима близко, и в скором времени садовый сезон завершится до весны. Однако это не значит, что можно оставить розы без подготовки, ведь морозы могут сильно повредить кусты.

Надлежащее укрытие позволит растениям легче пережить холодное время года. Многие сорта роз, особенно прихотливые, требуют особой заботы и защиты.

Когда начинать укрытие роз

Не стоит торопиться с укрытием, даже если температура снизилась. Большинство сортов способны переносить заморозки до -10°C, и раннее укрытие может вызвать конденсат, что приведет к гниению.

Укрыть растения нужно, когда осень окончательно повернет на стойкие морозы. Обычно кусты покрывают в сухую погоду при температуре -3...-5°C. Предварительно растения мульчируют, прикапывают и закрепляют к опорам.

Подкормка роз перед зимовкой

Подкормка осенью должна быть сбалансированной и не чрезмерной. Для укрепления растений советуют вносить калийно-фосфорные удобрения в сентябре, чтоб усилить механическую стойкость веток. Важны также магний и кальций, повышающие зимостойкость.

В преддверии зимовки можно внести суперфосфат для весенней подкормки, ведь он постепенно впитывается в грунт. Это позволяет растениям накопить питательные вещества для весны.

Как обрезать розы перед зимовкой

Обрезка зависит от сорта и состояния кустов. Некоторые садоводы обрезают осенью, другие - весной, чтобы избежать чрезмерного роста молодых побегов. Санитарная обрезка удаляет сухие и больные ветки.

Для почвопокровных и плетистых роз удаляют незрелые побеги и бутоны, чайно-гибридные розы обрезают до 40 см. Обрезку лучше проводить перед укладкой на зимовку.

Выбор способа укрытия

Существует несколько способов укрытия, каждый из которых имеет свои достоинства. Наиболее эффективно сухое воздушное укрытие на каркасе, которое защищает от сырой погоды и температурных перепадов. Еще один популярный метод - каркас с агроволокном.

Традиционно кусты покрывают сухими листьями или ветвями, что создает воздушную подушку и защищает от морозов. Весной укрытие постепенно открывают, чтобы розы привыкали к свежему воздуху.