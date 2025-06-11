Правда об овощах и фруктах: топ-7 важных витаминов, которых в них нет
Некоторые жизненно важные витамины, в частности B12 и D3, не синтезируются в растениях, овощах и фруктах. Их недостаток может привести к анемии, ослаблению иммунитета и нарушениям в работе сердца и костной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Какие витамины не содержатся в растительной пище
Растительное питание требует особого внимания к деталям. Есть вещества, которые сложно или просто невозможно получить из растительных продуктов.
Чтобы рацион работал на пользу, в нем должны быть также приведенные ниже витамины.
Витамин B12
Есть только в продуктах животного происхождения (рыба, мясо, молочные продукты, яйца). Важен для кроветворения, нервной системы и работы мозга.
Дефицит может годами не проявляться, но постепенно истощает запасы в печени. Добавки или обогащенные продукты (например, пищевые дрожжи) - обязательны
Витамин D3
В общем существует два типа пищевого витамина D: D2, содержащийся в грибах и усваивается значительно хуже, и D3, который есть в продуктах животного происхождения (жирная рыба, желтки)
DHA (омега-3)
ALA из чиа или льна превращается в DHA на уровне лишь 2-5%. Но именно DHA критически важна для мозга, нервной системы, зрения и развития плода во время беременности. Веганская альтернатива - добавка омега-3 из водорослей
Креатин и карнозин
Он есть только в продуктах животного происхождения. Частично синтезируются в организме, в частности печенью, но вегетарианцы имеют более низкие уровни в мышцах и мозге. Это может снижать выносливость и когнитивную функцию.
Добавки особенно полезны при нагрузках - умственных и физических
Гемовое железо
Усваивается в 2-3 раза лучше, чем негемовое, и не блокируется фитатами. Присутствует только в продуктах животного происхождения. У людей на растительном питании чаще выявляется скрытый дефицит железа.
Веганам стоит контролировать ферритин и комбинировать растительные источники железа с витамином C, избегая кофе/чая во время еды
Таурин
Играет роль в работе сердца, сетчатки и мозга. Таурин не считается незаменимым в рационе, поскольку печень производит его в небольшом количестве. Тем не менее, пищевой таурин также важен
Почему важно, чтобы рацион был сбалансирован
Поддержка обмена веществ
Витамины участвуют во многих биохимических реакциях. Например, помогают организму превращать пищу в энергию.
Также способствуют синтезу коллагена, что важно для кожи, сосудов и суставов.
Укрепление иммунной системы
Некоторые витамины непосредственно поддерживают иммунитет:
- витамин D - регулирует иммунный ответ
- витамин C - антиоксидант, который помогает защищать клетки
Поддержка нервной системы и мозга
Витамин B12 и фолиевая кислота (B9) необходимы для нормальной работы мозга и образования нейромедиаторов. Их недостаток может привести к депрессии, нарушениям памяти и даже деменции.
Поддержка зрения и кожи
Именно витамин A необходим для ночного зрения, здоровой кожи и слизистых оболочек.
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