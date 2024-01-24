Утюг или отпариватель? Что быстрее гладит одежду и делает ваш вид безупречным

Знаете ли вы, как быстро погладить одежду или другие вещи, а также что лучше для этого использовать - утюг или отпариватель? Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит от ряда факторов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем утюг отличается от отпаривателя, а также что лучше иметь дома "под рукой" для глажки всех необходимых вещей.
При подготовке материала были использованы следующие источники: KSTech, STYLUS, EK.ua, MOYO, Steamers.
Среди современных утюгов, представленных на рынке разными производителями, можно выделить такие основные типы:
Кроме того, утюги могут быть проводными (работать от сети благодаря проводу) и беспроводными (заряжаться от стационарной базы, подключенной к сети).
Утюги бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)
Скорость глажки одежды или других вещей зависит не только от умения пользователя, удобства гладильной доски или типа ткани, но и от основных характеристик того или иного утюга.
Мощность влияет на скорость нагрева и эффективность глажки (чем она выше, тем быстрее утюг гладит).
Оптимальным для большой семьи может стать утюг мощностью 1800 - 2400 Вт, тогда как для регулярной глажки очень помятых тканей (включая кашемировые пальто, лен или плотный трикотаж) лучше выбирать агрегаты мощностью 2500 - 3000 Вт.
Парообразование (когда у подошвы утюга есть специальные отверстия для вывода пара) также разглаживает складки быстрее и качественнее.
Толстые и сильно пересушенные ткани хорошо гладятся в режиме турбопара (парового удара) - когда утюг мощно подает пар под высоким давлением.
Кроме того, глажка с паром убивает большинство микробов, бактерий и грибков, а также помогает бороться с пылевыми клещами (которые часто живут в квартирах и могут "поселиться" на одежде).
Объем резервуара для воды (из которого утюг производит пар) также влияет на скорость глажки, ведь большой резервуар позволяет набирать воду реже и экономить время в процессе.
Оптимальной "стандартной" емкостью резервуара для регулярного использования можно считать 300-500 мл.
Некоторые утюги могут также брызгать водой (иллюстративное фото: pixabay.com)
Другие характеристики и нюансы
При выборе утюга эксперты советуют также учитывать:
Так, утюги с алюминиевой подошвой быстро нагреваются и остывают, хорошо скользят и весят немного. В то же время они могут "сжечь" ткань, неустойчивы к внешним повреждениям и появлению царапин.
Тефлоновые подошвы легко скользят, тщательно гладят, не "жгут" материал, однако недолговечны и быстрее других выходят из эксплуатации.
Керамические подошвы просты в эксплуатации, не сминают вещи, однако являются хрупкими и могут расслаиваться при контакте с заклепками или пуговицами.
Подошвы из нержавейки - просты в уходе, отлично скользят, долговечны и устойчивы к механическим повреждениям. Однако они существенно увеличивают вес утюга.
Не все подошвы сохраняются одинаково хорошо (иллюстративное фото: pixabay.com)
В зависимости от производителя и модели, утюги могут иметь ряд полезных дополнительных функций:
От функций, имеющихся в утюге, зависит и его стоимость (иллюстративное фото: pixabay.com)
В целом отпариватели можно разделить на такие основные типы:
Кроме того, при выборе отпаривателя следует обращать внимание на ряд основных его характеристик и нюансов.
Нагревательный элемент - ТЭН - может быть выполнен из латуни или нержавеющей стали (более устойчивой к коррозии).
Мощность устройства указывает на то, какой объем воды (в миллилитрах) перерабатывается в пар ежеминутно. Следовательно, интенсивность пара напрямую зависит от мощности отпаривателя.
Бюджетные модели для домашнего использования обеспечивают в среднем 20-50 мл/мин, в то время как профессиональные модели предполагают интенсивность пара от 55 мл/мин и более.
Такие отпариватели оснащены также специальными насосами, подающими пар под давлением.
Важен также объем резервуара для воды - чем он больше, тем дольше парогенератор проработает без перерыва.
Наличие различных режимов работы - регулировка интенсивности пара - позволяет обрабатывать различные типы тканей.
В заключение от материала, из которого изготовлена подошва отпаривателя (металл, пластик или керамика), зависит скорость нагрева прибора и удобство при использовании.
Отпариватель в действии (скриншот: youtube.com/steameryofficial)
Прежде чем бежать покупать утюг или отпариватель, необходимо взвесить все "за" и "против". При чем речь идет не только о стоимости, но и о функциональности.
Для этого человеку нужно определить:
Утюг, например, может хорошо выгладить офисный костюм, рубашку или школьную форму, сделать "стрелки" на брюках и другие необходимые в некоторой одежде "сгибы". Отпариватель с этим никак не справится.
В то же время отпариватель может быстро и легко распушить пальто или мех, побороть складки на "воздушных" летних или вечерних платьях (и других нежных тканях) без риска "прожечь" их до дыр.
При условии, что человек гладит регулярно и много, утюг с функцией парообразования (или парогенератор) может быть более удобным, чем маленький отпариватель, которым одежду придется разглаживать очень долго.
Если же в доме есть место для большого стационарного отпаривателя, в "помощь" ему можно приобрести небольшой утюг для отдельных вещей или их деталей.
Итак, как видим, выбрать утюг или отпариватель каждый должен сам - учитывая собственные предпочтения, цели, финансовые возможности и пространство.
Напомним, ранее мы рассказывали о лучших проверенных способах почистить утюг средствами, которые есть у вас дома.
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