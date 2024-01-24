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Утюг или отпариватель? Что быстрее гладит одежду и делает ваш вид безупречным

И утюг, и отпариватель имеют свои преимущества (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Знаете ли вы, как быстро погладить одежду или другие вещи, а также что лучше для этого использовать - утюг или отпариватель? Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит от ряда факторов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем утюг отличается от отпаривателя, а также что лучше иметь дома "под рукой" для глажки всех необходимых вещей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: KSTech, STYLUS, EK.ua, MOYO, Steamers.

Основные типы утюгов

Среди современных утюгов, представленных на рынке разными производителями, можно выделить такие основные типы:

  • дорожные - отличаются компактными размерами, небольшим весом и минимальным набором функций
  • классические - с простым набором основных функций, регулировкой температуры
  • паровые - с дополнительной функцией парообразования
  • с паровой станцией - парогенераторы (позволяют гладить вещи не только на доске, но и отпаривать их вертикально)

Кроме того, утюги могут быть проводными (работать от сети благодаря проводу) и беспроводными (заряжаться от стационарной базы, подключенной к сети).

Утюги бывают разными (иллюстративное фото: pixabay.com)

От чего зависит скорость глажки

Скорость глажки одежды или других вещей зависит не только от умения пользователя, удобства гладильной доски или типа ткани, но и от основных характеристик того или иного утюга.

Мощность влияет на скорость нагрева и эффективность глажки (чем она выше, тем быстрее утюг гладит).

Оптимальным для большой семьи может стать утюг мощностью 1800 - 2400 Вт, тогда как для регулярной глажки очень помятых тканей (включая кашемировые пальто, лен или плотный трикотаж) лучше выбирать агрегаты мощностью 2500 - 3000 Вт.

Парообразование (когда у подошвы утюга есть специальные отверстия для вывода пара) также разглаживает складки быстрее и качественнее.

Толстые и сильно пересушенные ткани хорошо гладятся в режиме турбопара (парового удара) - когда утюг мощно подает пар под высоким давлением.

Кроме того, глажка с паром убивает большинство микробов, бактерий и грибков, а также помогает бороться с пылевыми клещами (которые часто живут в квартирах и могут "поселиться" на одежде).

Объем резервуара для воды (из которого утюг производит пар) также влияет на скорость глажки, ведь большой резервуар позволяет набирать воду реже и экономить время в процессе.

Оптимальной "стандартной" емкостью резервуара для регулярного использования можно считать 300-500 мл.

Некоторые утюги могут также брызгать водой (иллюстративное фото: pixabay.com)

Другие характеристики и нюансы

При выборе утюга эксперты советуют также учитывать:

  • длину шнура и его обмотку - чтобы хватало достать до розетки или края гладильной доски (стола)
  • материал, из которого изготовлена ручка - чтобы она была удобной и не скользила в руке во время глажки
  • массу прибора - прибор, тяжелее 1,5 кг, будет сильно утомлять руку и замедлять процесс
  • форму подошвы (платформы) - чем острее "носик", тем проще гладить мелкие детали (манжеты, воротнички, пространство между пуговицами и т.п.)
  • количество отверстий для пара (если имеется функция парообразования) - чем их больше, тем легче и быстрее разглаживается ткань
  • материал подошвы (алюминий, тефлон, керамика, нержавейка)

Так, утюги с алюминиевой подошвой быстро нагреваются и остывают, хорошо скользят и весят немного. В то же время они могут "сжечь" ткань, неустойчивы к внешним повреждениям и появлению царапин.

Тефлоновые подошвы легко скользят, тщательно гладят, не "жгут" материал, однако недолговечны и быстрее других выходят из эксплуатации.

Керамические подошвы просты в эксплуатации, не сминают вещи, однако являются хрупкими и могут расслаиваться при контакте с заклепками или пуговицами.

Подошвы из нержавейки - просты в уходе, отлично скользят, долговечны и устойчивы к механическим повреждениям. Однако они существенно увеличивают вес утюга.

Не все подошвы сохраняются одинаково хорошо (иллюстративное фото: pixabay.com)

Дополнительные функции утюгов

В зависимости от производителя и модели, утюги могут иметь ряд полезных дополнительных функций:

  • индикатор работы - звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности утюга к работе
  • шаровое крепление сетевого шнура - препятствует постоянному запутыванию и облегчает процесс глажки
  • защита от накипи - когда специальный фильтр предотвращает образование накипи на стенках резервуара и в паровых каналах (что позволяет избежать пятен и коричневых разводов, а также увеличивает срок эксплуатации прибора)
  • противокапельная система - предотвращает протекание воды и появление разводов во время сухой глажки
  • регулировка подачи пара - позволяет регулировать интенсивность выхода пара
  • вертикальное отпаривание - способность гладить вещи на вешалках (пиджаки, пальто, плащи, кардиганы и т.п.)
  • система самоочистки - удаляет накипь и известковый налет, которые наслаиваются на приборе в процессе использования
  • автоматическое выключение - выключает прибор, если его не передвигают в течение установленного периода времени (5-10 мин в зависимости от модели утюга), или если утюг оставлен в горизонтальном положении более чем на 30 секунд

От функций, имеющихся в утюге, зависит и его стоимость (иллюстративное фото: pixabay.com)

Какие бывают отпариватели и на что обращать внимание

В целом отпариватели можно разделить на такие основные типы:

  • ручные - электрические и аккумуляторные (простые и компактные)
  • стационарные вертикальные - для пола (похожи на пылесосы)
  • гладильные системы или гладильные паровые шкафы - комплект, состоящий из отпаривателя (или парогенератора), гладильного "шкафа" (или доски) и других необходимых "дополнений"
  • пароочистители - позволяют дезинфицировать одежду и различные виды поверхностей

Кроме того, при выборе отпаривателя следует обращать внимание на ряд основных его характеристик и нюансов.

Нагревательный элемент - ТЭН - может быть выполнен из латуни или нержавеющей стали (более устойчивой к коррозии).

Мощность устройства указывает на то, какой объем воды (в миллилитрах) перерабатывается в пар ежеминутно. Следовательно, интенсивность пара напрямую зависит от мощности отпаривателя.

Бюджетные модели для домашнего использования обеспечивают в среднем 20-50 мл/мин, в то время как профессиональные модели предполагают интенсивность пара от 55 мл/мин и более.

Такие отпариватели оснащены также специальными насосами, подающими пар под давлением.

Важен также объем резервуара для воды - чем он больше, тем дольше парогенератор проработает без перерыва.

Наличие различных режимов работы - регулировка интенсивности пара - позволяет обрабатывать различные типы тканей.

В заключение от материала, из которого изготовлена подошва отпаривателя (металл, пластик или керамика), зависит скорость нагрева прибора и удобство при использовании.

Отпариватель в действии (скриншот: youtube.com/steameryofficial)

Утюг или отпариватель - что выбрать

Прежде чем бежать покупать утюг или отпариватель, необходимо взвесить все "за" и "против". При чем речь идет не только о стоимости, но и о функциональности.

Для этого человеку нужно определить:

  • как часто он гладит
  • насколько много он гладит
  • что именно он гладит (какие материалы, ткани, модели одежды)
  • какие функции ему нужны при глажке
  • сколько места есть для хранения того или иного прибора

Утюг, например, может хорошо выгладить офисный костюм, рубашку или школьную форму, сделать "стрелки" на брюках и другие необходимые в некоторой одежде "сгибы". Отпариватель с этим никак не справится.

В то же время отпариватель может быстро и легко распушить пальто или мех, побороть складки на "воздушных" летних или вечерних платьях (и других нежных тканях) без риска "прожечь" их до дыр.

При условии, что человек гладит регулярно и много, утюг с функцией парообразования (или парогенератор) может быть более удобным, чем маленький отпариватель, которым одежду придется разглаживать очень долго.

Если же в доме есть место для большого стационарного отпаривателя, в "помощь" ему можно приобрести небольшой утюг для отдельных вещей или их деталей.

Итак, как видим, выбрать утюг или отпариватель каждый должен сам - учитывая собственные предпочтения, цели, финансовые возможности и пространство.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших проверенных способах почистить утюг средствами, которые есть у вас дома.

Читайте также, как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему.

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