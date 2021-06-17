Практично немає шансів: коментатор дав прогноз на надважливий матч збірної України

Українці мають привезти з Бухаресту перемогу

"Матч другого туру Євро важливий для обох команд, тому що вони програли свій перший тур. Буде серйозна боротьба, яку, можливо, українські вболівальники не очікують від Північної Македонії, проте це команда доволі якісна. Вони точно спробують не впустити свій шанс", - вважає експерт.

Аби українцям відігратися за програш з Нідерландами, треба здобути три очки, і навіть нічия нас не влаштує.

"Безперечно, Україна переважає за організацією гри та підбором команди. Жовто-синім точно потрібно перемагати у Бухаресті Північну Македонію, здобувати собі три очки та надалі боротися за вихід із групи. Поразка у цій грі буде просто катастрофою і навіть нічия стане невдалим результатом. Тому Україна має грати лише на перемогу та ніяк інакше", - додав Скічко.

Які переваги у збірної Північної Македонії

За його словами Македонія швидко грає на флангах, а їхній Горан Пандев знаний майстер, хоча й "передпенсійного віку".

"Це футболіст, який забив Австрії у першому турі, і гравець, який своїми масштабами не поступається футболісту Шевченку для України чи Левандовському в Польщі. Це справжня величина, жива легенда, від якої завжди чекають чогось екстраординарного", - впевнений спортивний коментатор.

У противника практично нема шансів, якщо...

Вадим Скічко вважає, що Україна зіграє "у свою гру", якщо вмикатимуться не на 10-15 хвилин, як із Нідерландами, а весь матч зіграють динамічно та наполегливо, то у Північної Македонії практично немає шансів. Тож мій прогноз на цей матч - перемога синьо-жовтих!" - резюмував він.

Коли і де дивитися футбол

Гра пройде на "Національному стадіоні" в Бухаресті. Матч Україна - Північна Македонія транслюватиме телеканал "Україна". Поєдинок 17 червня розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що після матчу зі збірною Північної Македонії українцям належить вийти проти збірної Австрії 21 червня.