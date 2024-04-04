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Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Четверг 04 апреля 2024 08:51
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Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу Украинцев просят помочь спасти древнейший вид рыб (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Осетровые виды рыб, которые существовали еще при динозаврах более 200 млн лет назад и почти не изменились с того периода, сегодня оказались под угрозой исчезновения на Земле.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Всемирного фонда природы Украины (WWF-Украина).

Почему исчезают осетровые?

Одна из основных причин – деятельность человека.

Так, из-за углубления и расширения водоемов при создании судоходных путей уничтожаются селения осетровых.

Также следует помнить, что осетровые – это мигрирующие рыбы. Они преодолевают большие расстояния между нерестилищами в среднем и верхнем течении рек и участками нагула в нижнем течении или море. Плотины и другие искусственные препятствия на реках блокируют путь осетровых к нерестилищам и обратный маршрут к морю.

Кроме того, на снижение популяции осетровых влияет чрезмерный отлов и браконьерство. В частности, браконьеры нередко используют запрещенные методы ловли, например электроудочки и сетки, которые наносят огромный ущерб популяции осетровых.

Загрязнение водоемов промышленными стоками и сельскохозяйственными отходами также оказывает негативное влияние на их здоровье и способность к размножению.

Охранники природы и экологи отмечают, что в 2020 году один из видов осетровых – веслонис китайский – уже был официально объявлен вымершим. Главной причиной исчезновения этого вида стало строительство дамб.

Какие осетровые виды рыб под угрозой исчезновения в Украине

Из 26 видов осетровых рыб в Украине исторически водилось шесть. Они все занесены в Красную книгу Украины. Два из них (осетр атлантический и осетр шип) – официально признаны вымершими!

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Осетр атлантический (фото: Википедия)

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Осетр шип (фото: Википедия)

Остальные четыре вида остро нуждаются в охране и сохранении:

Белуга обыкновенная и пресноводная стерлядь имеют статус исчезающих видов.

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Белуга (фото: Википедия)

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Стерлядь (фото: Википедия)

Осетр европейский и севрюга обычная – уязвимые виды.

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Осетр европейский (фото: Википедия)

Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Севрюга обычная (фото: Википедия)

Как каждый из нас может спасти осетровых от исчезновения

  • В Украине отлов осетровых запрещен и контролируется законом. Если во время рыбалки вы заметили представителя осетровых в сетках, как можно скорее освободите его! Даже если рыба уже мертва, ее необходимо выпустить (за отлов осетровых, даже мертвых, предусмотрен штраф).
  • Помните об ответственном потреблении! Купите продукцию из осетровых, выращенных в аквакультуре, то есть в специально созданных для этого условиях. Такой вид фермерства официально разрешен в Украине и никак не вредит популяции свободноживущих осетровых. В заведениях питания и магазинах спрашивайте о сертификате рыбного хозяйства, из которого поступает мясо осетровых или икра.
  • Не загрязняйте воду! Минимальное, что каждый из нас может сделать – отказаться, в частности, от фосфатосодержащих стиральных порошков и моющих средств.
  • Поддерживайте природоохранные фонды и инициативы! Например, один из крупнейших европейских проектов, LIFE-Boat 4 Sturgeon, призван спасти от вымирания четыре вида осетровых, оставшихся в Дунае: стерлядь пресноводная, осетр русский, севрюга обыкновенная и белуга. Водная команда WWF-Украина также вовлечена в этот проект.
  • Украинцам напоминают, что осетровые – это часть природного богатства нашей страны. А потому сохранение этих уникальных рыб – наша общая ответственность.

Ранее мы писали, что украинские полярники обнаружили новый вид растения в Антарктике.

А еще рассказывали, что нутрициолог назвала рыбу, представляющую опасность для здоровья человека.

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