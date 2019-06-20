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У мережі показали елітний маєток Андрія Богдана з пришвартованою яхтою


У мережі з'явилося фото, на якому видно елітний котедж і катер глави АП

Андрій Богдан, голова Адміністрації президента, має елітний маєток у Конча-Заспі. Крім цього, в його володіннях квартири, офіси, орендовані приміщення і навіть катер. Про це розповідає видання BIHUS.info.

"На цьому фото - маєток глави АП Андрія Богдана в елітній Конча-Заспі. Виглядає симпатично, правда? Найцікавіше, що і маєток, і пришвартований катер у Богдана з'явилися після початку роботи в уряді Азірова. А потім понеслося: квартири, офіси, оренда", - пишуть у Facebook-спільноті видання.

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку глави АП (фото: facebook.com/bihus.info)

Крім того, у виданні задалися питанням, за які гроші Богдан придбав собі все своє майно. В коментарях стали висувати свої теорії:

  • А тут питання не стоїть про бариг Пороха або Парубія. Тут про "нові, молоді обличча", які виявилися старими регіональними мордами.
  • Мені подобаються коментарі. Це просто феєрверк ідіотизма. Їм розповідають про представника "нових обличч", а вони - "а де таке розслідування про Порошенка?". І 5 років всі шукали хоч щось на Порошенко, максимум що знайшли 4000 дол в офшорах. Усе.
  • Все це звичайна, класична мафія. А натовп недоумків вважає, що це реформи.
  • Звичайно на зарплату. Ніякої корупції, це ж нові обличчя.
  • Да ладно вам, він що, бюджет ділив, на потоках сидів? Тоді навіщо весь бруд? І головне, що він зараз для країни робить. Чи вам дали рознарядку на "труїти"?
  • І *б ... вистачить заздрити. У того те, у цього це. Противно. Як Порошенко узурпував все, так язики в ж*пу позасовували. А зараз ти бачиш, свобода еб* його. Тфьу на вас.
  • Всякій заздрісній гидоті невтямки, що професійний адвокат чесно заробляє великі гроші!
  • Які проблеми? Людина - кращий юрист України, у нього в клієнтах був весь бомонд України! Йому платили мільйонні ганорари! Може дозволити! В чому питання?

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (скріншоти: facebook.com/bihus.info)

Там же додали, що раніше було опубліковано розслідування, в якому розповідається про кар'єрний злет Андрія Богдана, а також його друзів.

Особняк Андрія Богдана в Конча-Заспі - фото маєтку голови АП (відео: youtube.com/BIHUS info)

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