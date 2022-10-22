Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке

Эксучастник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (POZITIFF) впервые рассказал, что больше не завидный холостяк.
Об этом певец рассказал в программе "Слава+Таня".
По его словам, он сейчас находится в отношениях. Это впервые, когда Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук заговорил о новом романе.
"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - прокомментировал Позитив.
Он признался, что отношения начались еще до начала полномасштабной войны. Кто именно стал избранницей Позитива, он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса.
Певец отметил, что прежде чем между ним и девушкой зародились чувства, они долгое время просто дружили.
Позитив с бывшей женой (фото: instagram.com/annchuk)
Напомним, что в апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой Анной Андрейчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 - в браке. Певец заявлял, что между ним сохранились дружеские отношения.
Также артист впервые показал свой двухэтажный дом, где два года длится ремонт.