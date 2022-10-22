Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке

По его словам, он сейчас находится в отношениях. Это впервые, когда Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук заговорил о новом романе.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - прокомментировал Позитив.

Он признался, что отношения начались еще до начала полномасштабной войны. Кто именно стал избранницей Позитива, он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса.

Певец отметил, что прежде чем между ним и девушкой зародились чувства, они долгое время просто дружили.

Позитив с бывшей женой (фото: instagram.com/annchuk)