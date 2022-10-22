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Позитив впервые после развода признался о новых отношениях: что известно о девушке

Позитив рассказал о новой девушке (instagram.com/positiff)
Автор: Татьяна Самарук

Эксучастник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (POZITIFF) впервые рассказал, что больше не завидный холостяк.

Об этом певец рассказал в программе "Слава+Таня".

По его словам, он сейчас находится в отношениях. Это впервые, когда Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук заговорил о новом романе.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - прокомментировал Позитив.

Он признался, что отношения начались еще до начала полномасштабной войны. Кто именно стал избранницей Позитива, он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса.

Певец отметил, что прежде чем между ним и девушкой зародились чувства, они долгое время просто дружили.

Позитив с бывшей женой (фото: instagram.com/annchuk)

Напомним, что в апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой Анной Андрейчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 - в браке. Певец заявлял, что между ним сохранились дружеские отношения.

Также артист впервые показал свой двухэтажный дом, где два года длится ремонт.

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ПозитивпевецАлексей Завгородний