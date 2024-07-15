Позитив женился во второй раз. Первые фото молодоженов с кольцами

Позитив женился во второй раз

Музыкант удивил сеть общими фото с любимой, в подписи к которым написал только одно слово: "Люблю", - признался он, а также оставил эмоджи в виде кольца.

Позитив женился во второй раз (Фото: instagram.com/positiff)

На опубликованных фото пара позирует с улыбками и наслаждается временем, проведенным друг с другом.

Певец показал романтическую фотосессию с женой (Фото: instagram.com/positiff)

На одном из кадров можно рассмотреть обручальные кольца теперь уже супругов вблизи.

Пара показала обручальные кольца (Фото: instagram.com/positiff)

Реакция сети

Коллеги и поклонники активно поздравляют Алексея и Юлию с новым этапом их отношений:

"Очень рада за Вас"

"Поздравляю! Будьте счастливы"

"Какие фото нежные! Прекрасные"

"Вы невероятные"

"Мы очарованы и шокированы! Вы просто лучшие!"

"Будьте счастливы".

Отношения Позитива и Сахневич - с чего все началось

Слухи об отношениях между Позитивом и Юлией возникли еще тогда, когда они в паре участвовали в шоу "Танцы со звездами". Но певец тогда был в первом браке с Анной Андрийчук и все опровергал.

В апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой. О причинах разрыва отношений его бывшая не рассказывала.

Позитив и его бывшая супруга (фото: instagram.com/annchuk)

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это отражение взаимной любви и поддержки", - комментировала развод Андрийчук.

В октябре 2022 года Позитив впервые рассказал о новых отношениях. Впрочем, имени любимой он не называл.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - заявлял артист.

Позитив и Сахневич (скриншот)

Затем певец прекратил скрывать свое счастье. Уже весной этого года Позитив публично признался Сахневич в любви.