Позував на тлі руїн ДАП: помер відомий ватажок "ДНР"

У Росії при загадкових обставинах помер один з відомих ватажків "ДНР", учасник підрозділу "Спарта", шанувальник "російського світу" Юрій Філатов. Про смерть "ихтамнета" повідомив у соціальній мережі Twitter блогер полд ніком Necto Mancer.

За словами блогера, тіло терориста знайшли у готелі в Череповці 12 листопада 2019 року. Також бойовик був відомий, завдяки позывному "Чеширський кіт".

"Філатов Юрій Миколайович (Чеширський Кіт). "Спарта", перший армійський корпус ЗС РФ (ДНР). Місце проживання – Хабаровськ. Народився 29/04/1969. Знайдений мертвим в готелі в Череповці 12/11/2019", - написав блогер.

За словами блогера, ця інформація взята з соціальних мереж прихильників "русского мира". У мережі терорист викладав фотографії, де він із задоволенням фотографувався на тлі руїн Донецького аеропорту.

Бойовик Юрій Філатов помер в РФ (Twitter)