Пожежі, голод і війни: що чекає людство в майбутньому через зміну клімату

Це століття може бути останнім для людства через кліматичні зміни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, але ряд експертів з ним не згодні.

Фахівець з питань зміни клімату Ірина Трофімова вважає перебільшенням наближення апокаліпсису, але каже, що через глобальне потепління наслідки можуть бути серйозними. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

При цьому вона заявила, що людство не вимре, адже навіть попри зміну клімату, людина може пристосуватися до різних умов, часом навіть екстремальних.

Кліматолог Світлана Бойченко говорить про те, що 2020 рік дійсно можна вважати аномальним, але про глобальну катастрофу говорити все ж рано.

У Землі є механізмами саморегуляції температури. Планета може впоратися з підвищенням температури до 2,5 градуси. Але якщо температура збільшиться до 3-3,5 градусів, то ситуація може стати критичною, і тоді глобальна катастрофа реальна. Зараз підвищення температури Землі становить 0,8 градуса.

Письменник і футуролог Олексій Толкачов вважає слова генсека ООН цілком реальними, оскільки загроза загибелі людства існує. За його словами, до 2050 року з'являться сотні кліматичних біженців через глобальне потепління.

При цьому людство зіткнеться з проблемами, які будуть пов'язані з продовольством, пожежами, голодом і війнами, тому що люди будуть воювати за території проживання.

Він також нагадав, що вже зараз через підвищення температури вимирають бджоли.

"Якщо бджоли випадають з екосистеми, питання, як люди будуть виживати без фруктів і овочів, які з'являються в результаті запилення рослин бджолами", – зазначив Толкачов.

Нагадаємо, 2020 рік побив усі рекорди за кількістю кліматичних катастроф.

Раніше кліматологи на фото показали вплив глобального потепління.